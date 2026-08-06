Super Cup: Ορίστηκε Έλληνας διαιτητής στον αγώνα
Ο Τάσος Παπαπέτρου θα είναι ο διαιτητής του Super Cup μεταξύ της ΑΕΚ και του ΟΦΗ που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12/08 στις 20:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ο Έλληνας διαιτητής θα έχει μάλιστα ελληνική διαιτητική ομάδα και αναφερόμαστε ακόμη και σε κείνους τους ρέφερι που θα βρίσκονται στο VAR.
Βοηθοί του θα είναι οι Πετρόπουλος και Πάτρας ενώ ρόλο τέταρτου θα έχει ο Κατσικογιάννης. Στο δωμάτιο του Video Assistant Referee θα βρίσκονται οι Ζαμπαλάς και Γιουματζίδης.
Παρατηρητής του τελικού ορίστηκε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΚΕΔ, ο Στεφάν Λανουά.
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