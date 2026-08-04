Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων του Super Cup με αντίπαλο τον ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου.

Ο πρώτος τίτλος της νέας σεζόν στην Ελλάδα κρίνεται την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, καθώς ΑΕΚ και ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Super Cup, που επέστρεψε σαν θεσμός την περασμένη σεζόν.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση γνωστοποίησε για την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων για τους φίλους της που θέλουν να βρεθούν στις εξέδρες του Παγκρήτιου στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η ενημέρωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για τον τελικό του Superbet Super Cup με αντίπαλο τον ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 20:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους της ΑΕΚ θα γίνει μόνο διαδικτυακά και η τιμή τους είναι 10 ευρώ για τις Θύρες 5-6-7-8, 15 ευρώ για τη Θύρα 9 και 20 ευρώ για τη Θύρα 10.

Οι φίλοι της ομάδας μας μπορούν προμηθευτούν τα εισιτήριά τους πατώντας ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή, ενώ χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο.

Πηγή: aekfc.gr