Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ έμαθαν τους πιθανούς αντιπάλους τους ενόψει της κλήρωσης για τα Play Offs του Europa League.

Η Ελλάδα θα έχει διπλή εκπροσώπηση στην κλήρωση για τα Play Offs του Europa League. Μετά τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, ο οποίος θα αρχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία από αυτήν την φάση και ο ΠΑΟΚ θα μπει σε αυτήν τη διαδικασία, καθώς απέκλεισε την Ντινάμο Κιέβου και την ερχόμενη Δευτέρα (3/8) θα μάθει τον αντίπαλο του εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ.

Οι Κρητικοί θα μπούν στην κλήρωση ως ανίσχυροι, εν αντιθέσει με τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι θα είναι ισχυροί τόσο στο Europa όσο και στο Conference League. Από τη στιγμή που δυο ομάδες ίδιας χώρας δεν μπορούν να αναμετρηθούν σε αυτή τη φάση η Άντερλεχτ δεν συμπεριλαμβάνεται στους πιθανούς αντιπάλους του Ομίλου.

Oι κληρώσεις των Play Offs των τριών διοργανώσεων θα μεταδοθούν τηλεοτπικά από το Cosmote Sports 1. Θυμίζουμε πως εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase έχουν οι τροπαιούχοι ΑΕΚ και ΟΦΗ, όπως και ο 2ος του περσινού πρωταθλήματος Ολυμπιακός.

Ισχυροί στα Play Offs του Europa League

Νικητής ζευγαριού ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ

Νικητής ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς

Νικητής ζευγαριού Ρέιντζερς – Γιαγκέλονια

Νικητής ζευγαριού Φερεντσβάρος – Γκόρνικ

Πλζεν

Νικητής ζευγαριού Μίντιλαντ – Χράντετς Κράλοβε

Νικητής ζευγαριού Ζάλτσμπουργκ – Χάιντουκ

Νικητής ζευγαριού Καραμπάγκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Νικητής ζευγαριού Ζάλτσμπουργκ – Πάφος

Νικητής ζευγαριού Λεχ Πόζναν – Κλάκσβικ

Νικητής ζευγαριού Ομόνοια – Λίνκολν

Νικητής ζευγαριού Σάμροκ – Εγκνάτια

Νικητής ζευγαριού Κουόπιο – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα

Aνισχυροί στα Play Offs του Europa League