«Πακέτο» με το Κύπελλο Ελλάδας η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου έκλεισε και τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το Super Cup των επόμενων χρόνων.

Η νέα πλατφόρμα περιεχομένου του Γιάννη Αλαφούζου έχει μπει δυναμικά στο τηλεοπτικό «παιχνίδι» και σε αυτό το πλαίσιο έκλεισε τα δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας για την επόμενη τριετία, όμως δεν μένει εκεί το deal με την ΕΠΟ. Για την ακρίβεια στο «πακέτο» της συμφωνίας περιλαμβάνεται και το Super Cup.

Θυμίζουμε πως ο θεσμός «αναβίωσε» την περασμένη σεζόν και ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ προβλήθηκε από το MEGA, όμως τώρα η ΕΠΟ παραχώρησε μαζί τις δυο διοργανώσεις στο νέο project που τρέχει ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού.

Συνεπώς ο ΣΚΑΪ θα μεταδώσει τον αγώνα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και του Κυπελλούχου ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις 12 Αυγούστου, ο οποίος θα αποτελέσει το καλύτερο τεστ ενόψει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των δυο ομάδων. Ο Δικέφαλος θα ξεκινήσει το ταξίδι του από τα Play Offs του Champions League και ο Όμιλος από την αντίστοιχη φάση του Europa League, οπότε έχουν εξασφαλισμένη συμμετοιχή σε League Phase.

Στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (11/6) θα επικυρωθεί το τυπικό σκέλος της συμφωνίας για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των δυο διοργανώσεων της Ομοσπονδίας.