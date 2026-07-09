Super Cup: Το τυπικό από την ΕΠΟ για τον τελικό ΑΕΚ-ΟΦΗ
Την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, στις 20:00, στο Παγκρήτιο Στάδιο, το Super Cup επιστρέφει για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 12/8 (στις 20:00) και στο Ηράκλειο και οι αντίπαλοι θα είναι η ΑΕΚ με τον ΟΦΗ. Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με πέντε κατακτήσεις, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τρεις και η ΑΕΚ με δύο.
Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών. Το πιο πρόσφατο, που αναβίωσε από την Ομοσπονδία ύστερα από 18 χρόνια, φιλοξενήθηκε στο Παγκρήτιο στις 3 Ιανουαρίου 2026 με νικητή τον Ολυμπιακό απέναντι στον ΟΦΗ (3-0).
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