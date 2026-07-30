Το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας (3/8) θα γίνει η κλήρωση για τα Play Offs του Europa League (14:00) και του Conference League (15:00), στις οποίες θα συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ «τελείωσε» στην Τούμπα αυτό που άρχισε στο πρώτο ματς με την Ντινάμο Κιέβου, καθώς «ζευγάρωσε» τις νίκες του επί των Ουκρανών και προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ - Μιάλμπι.

Οι Θεσσαλονικείς θα μπουν ως ζευγάρι στις κληρώσεις των Play Offs για Europa και Conference League και θα μάθουν τον δρόμο τους, με βάση το αποτέλεσμα τους στον επόμενο γύρο.

Στις 14:00 ο ΠΑΟΚ θα μπει στην κληρωτίδα του Europa League, μαζί με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, ώστε να μάθει το τελευταίο του εμπόδιο για τη Legue Phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

Οι Ασπρόμαυροι θα δώσουν το παρών και στην κλήρωση του Conference League στις 15:00, καθώς εάν δεν προκριθούν από τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League θα κληθούν να περάσουν στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, μέσω των Play Offs. Μένει να φανεί εάν μαζί με τον ΠΑΟΚ θα είναι και ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την Πάκσι.

Αμφότερες οι κληρώσεις, όπως φυσικά και η κλήρωση της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ και του Ολυμπιακού για τα Play Offs του Champions League (13:00) θα μεταδοθούν τηλεοτπικά από το Cosmote Sports 1.