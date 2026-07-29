Μάγερ παρών! Με μόλις λίγες ώρες στην Ολλανδία, το τελευταίο σπουδαίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ έκανε το ντεμπούτο του αγωνιζόμενο για περίπου 30 λεπτά, στην πρώτη ήττα της Ένωσης στη σειρά των φιλικών κόντρα στη Σάμσουνσπορ με 1-2. Σκόρερ για τους «κιτρινόμαυρους» που προηγήθηκαν στο ματς, ο Νίκλας Ελίασον (14').

Την ήττα με 2-1 γνώρισε η ΑΕΚ από τη Σάμσουνσπορ στο πέμπτο φιλικό προετοιμασίας των κιτρινόμαυρων που έγινε κεκλεισμένων των θυρών στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στο Άπελντορν. Η ΑΕΚ είχε πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, παίρνοντας το προβάδισμα με τον Ελίασον (14'), ωστόσο λίγο πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου (44') μία αμυντική αδράνεια έφερε τον γκολ της ισοφάρισης των Τούρκων με τον Ελαγίς. Στο δεύτερο μέρος οι εντάσεις της ΑΕΚ έπεσαν σημαντικά, δέχθηκε πίεση και η Σάμσουνσπορ στο 80' γύρισε το παιχνίδι με τον Ζαρζού. Έγιναν αναγκαστική αλλαγή οι Ζίνι και Πένραϊς, ανεπίσημο ντεμπούτο για Μάγερ που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο μέρος.

Επόμενο φιλικό για την Ένωση την προσεχή Κυριακή (2/8) με αντίπαλο τη Σιντ Τρούιντεν, με το οποίο ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Ολλανδία.

Έτσι ξεκίνησε η ΑΕΚ στο φιλικό με τη Σάμσουνσπορ

Ο Μάρκο Νίκολιτς άλλαξε όλη την ενδεκάδα του συγκριτικά με το τελευταίο φιλικό με την Τσβόλε. Ο Στρακόσια που έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, έπαιξε για πρώτη φορά, ξεκινώντας κάτω από την εστία, με τους Πένραϊς, Γκεοργκίεφ, Βίντα και Χριστακόπουλο να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Οι Σαχαμπό και Μάνταλος ήταν δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Κουτέσα αριστερά και τον Ελίασον δεξιά, ενώ στην επίθεση ήταν ο Γκατσίνοβιτς με τον Ζίνι.

Η καλύτερη εικόνα της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος

Στο πρώτο μέρος είδαμε ίσως την καλύτερη εικόνα της ΑΕΚ στα καλοκαιρινά φιλικά. Οι παίκτες του Νίκολιτς ασκούσαν σωστά και συνεχώς πίεση ψηλά στην άμυνα της Σάμσουνσπορ, έχοντας ανακτήσεις μπάλας και βγάζοντας περισσότερη ένταση σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Επίσης ήταν εμφανής και η βελτίωση στην ανάπτυξη, με την ΑΕΚ να ανοίγει το σκορ στο 14' έπειτα από μια όμορφη συνεργασία από ενέργεια του Γκατσίνοβιτς και πάσα στον Ζίνι, ο οποίος έστρωσε στον Ελίασον και ο τελευταίος σε κενή εστία πλάσαρε για το 1-0. Αυτοί οι τρεις ήταν που ξεχώριζαν.

Η Σάμσουνσπορ είχε απειλήσει πρώτη στο 3' με τον Μουαντιλμάντζι, ο οποίος βρήκε με δυνατό σουτ την εξωτερική πλευρά των διχτύων, με την ΑΕΚ να απειλείται ξανά στο 33' όταν ο Γκεοργκίεφ έκοψε την τελευταία στιγμή με καθοριστικό τάκλιν των επιθετικό της Σάμσουνσπορ. Στο 44' ωστόσο ο Γκεοργκίεφ έχασε τον Ελαγίς στο μαρκάρισμα, αυτός πέρασε την μπάλα πάνω από τον Στρακόσια και με κεφαλιά έκανε το 1-1. Πάντως η ΑΕΚ λίγο έλειψε να πάρει ξανά προβάδισμα στο σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν πρεσάροντας ξανά ψηλά ο Ζίνι πήρε την μπάλα, γύρισε στον Γκατσίνοβιτς και εκείνος πλάσαρε με την μπάλα να κοντράρει και να παίρνει ανάποδα φάλτσα με συνέπεια να μην καταλήξει στα δίχτυα.

Έπεσε η ένταση της ΑΕΚ που πιέστηκε και γνώρισε την ήττα

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς αντικατέστησε τον Ζίνι με τον Κοϊτα καθώς ο Ανγκολέζος φορ ένιωσε ένα σφίξιμο. Μάλιστα με την είσοδό του στο ματς ο Κοϊτά στο 48' είχε ένα σουτ που πέρασε άουτ, δείχνοντας απειλητικός αμέσως. Από την άλλη ένα λεπτό αργότερα ευκαιρία είχε και η Σάμσουνσπορ, με τον Μουσταφά στο 49' να μην βρίσκει στόχο πλάγια μέσα από την περιοχή. Από εκεί και έπειτα η τουρκική ομάδα ήταν εκείνη που έκανε παιχνίδι στο μισό της ΑΕΚ πατώντας συνεχώς στην περιοχή.

Η ΑΕΚ λόγω των υψηλών εντάσεων που είχε βγάλει στο πρώτο μέρος ήταν εμφανώς κουρασμένη και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρίσκεται μόνιμα σε παθητικό ρόλο χωρίς να μπορεί να κλέψει μπάλες και να έχει τον έλεγχο. Ο Μάγερ έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του μπαίνοντας αντί του Ελίασον, ενώ στο ματς πέρασε και ο Κάιρινεν αντί του Κουτέσα, αλλά και ο Μπρινιόλι αντί του Στρακόσια. Ο Μάγερ πήγε δεξιά, με τον Κοϊτά αριστερά, τον Κάιρινεν μαζί με τον Σαχαμπό στον άξονα και τον Μάνταλο μπροστά μαζί με τον Γκατσίνοβιτς.

Η Σάμσουνσπορ πίεζε και στο 69' ο Μπρινιόλι είχε μια εντυπωσιακή επέμβαση σε σουτ του Μουσταφά κρατώντας το 1-1. Μπαίνοντας στο τελευταίο τέταρτο η ΑΕΚ και με τις αλλαγές του Νίκολιτς πήρε μέτρα στο γήπεδο, κρατώντας μπάλα. Ωστόσο μια αδράνεια του Πένραϊς στο 80' έδωσε τη δυνατότητα στη Σάμσουνσπορ να φτάσει στην ανατροπή με τον Ζαρζού να πλασάρει τον Μπρινιόλι για το τελικό 2-1. Στο τελευταίο δεκάλεπτο αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού έγινε και ο Πένραϊς, με τον Τσαραμανίδη να περνάει στη θέση του, ενώ και ο Αργυρίου πέρασε στο ματς αντικαθιστώντας τον Γκατσίνοβιτς, με τον Μπρινιόλι να αποτρέπει το τρίτο γκολ με ωραία απόκρουση στο 90'.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια (64' Μπρινιόλι), Πένραϊς (85' Τσαραμανίδης), Γκεοργκίεφ, Βίντα, Χριστακόπουλος, Σαχαμπό, Μάνταλος, Κουτέσα (64' Κάιρινεν), Ελίασον (64' Μάγερ), Γκατσίνοβιτς (84' Αργυρίου), Ζίνι (46' Κοϊτά)

Η αρχική ενδεκάδα της Σάμσουνσπορ (Τόρστεν Φινκ): Κοτσούκ, Μέντες, Γιουκσέλ, Ελαγίς, Γουάτ, Μουαντιλμάντζι, Κίλιντς, Ντιαμπατέ, Τόμασον, Εμρέ Τσιφτ, Αφόνσο Σόουζα