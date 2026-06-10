Ο ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου έκανε την καλύτερη πρόταση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για την πρόταση από τη νέα πλατφόρμα περιεχομένου του Γιάννη Αλαφούζου, η οποία ήταν η καλύτερη από αυτές της ΕΡΤ και της Cosmote TV, με αποτέλεσμα να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Είναι οριστικό και στο ΔΣ που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης (11/06) θα επικυρωθεί η συμφωνία για τα επόμενα τρία χρόνια και οι αγώνες θα προβάλλονται από τον ΣΚΑΪ.

Να θυμίσουμε ότι θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δύο Ελλήνων παικτών που έχουν γεννηθεί το 2004 ενώ οι ομάδες από 20 θα γίνουν 16 στο League Phase.