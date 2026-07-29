Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ο Λόβρο Μάγερ έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο φιλικό με τη Σάμσουνσπορ.

Περίπου 7,5 ώρες μετά την ανακοίνωση της αγοράς του από τη Βόλφσμπουργκ ο Λόβρο Μάγερ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο Κροάτης χαφ έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τον Δικέφαλο στο στήθος, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο 66ο λεπτό του φιλικού αγώνα με την Σάμσουνσπορ.

O 28χρονος μέσος μπήκε στο ματς αντί του Ελίασον και χρησιμοποιήθηκε σε ρόλο δεξιού χαφ.

Θυμίζουμε πως ο Μάγερ έφτασε στην Ολλανδία μια μέρα πριν το ματς και έκανε ατομικό πρόγραμμα, οπότε ουσιαστικά δεν είχε κάνει καν προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες.

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