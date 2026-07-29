ΑΕΚ - Σάμσουνσπορ: Ανεπίσημο ντεμπούτο για Μάγερ λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του

Βασίλης Μπαλατσός
ΑΕΚ - Σάμσουνσπορ: Ανεπίσημο ντεμπούτο για Μάγερ λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ο Λόβρο Μάγερ έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο φιλικό με τη Σάμσουνσπορ.

Περίπου 7,5 ώρες μετά την ανακοίνωση της αγοράς του από τη Βόλφσμπουργκ ο Λόβρο Μάγερ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο Κροάτης χαφ έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τον Δικέφαλο στο στήθος, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο 66ο λεπτό του φιλικού αγώνα με την Σάμσουνσπορ.

O 28χρονος μέσος μπήκε στο ματς αντί του Ελίασον και χρησιμοποιήθηκε σε ρόλο δεξιού χαφ.

Θυμίζουμε πως ο Μάγερ έφτασε στην Ολλανδία μια μέρα πριν το ματς και έκανε ατομικό πρόγραμμα, οπότε ουσιαστικά δεν είχε κάνει καν προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες.

Δείτε Επίσης

Μάγιερ: Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της
image

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα