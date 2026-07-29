ΑΕΚ - Σάμσουνσπορ: Ανεπίσημο ντεμπούτο για Μάγερ λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του
Περίπου 7,5 ώρες μετά την ανακοίνωση της αγοράς του από τη Βόλφσμπουργκ ο Λόβρο Μάγερ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο Κροάτης χαφ έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τον Δικέφαλο στο στήθος, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο 66ο λεπτό του φιλικού αγώνα με την Σάμσουνσπορ.
O 28χρονος μέσος μπήκε στο ματς αντί του Ελίασον και χρησιμοποιήθηκε σε ρόλο δεξιού χαφ.
Θυμίζουμε πως ο Μάγερ έφτασε στην Ολλανδία μια μέρα πριν το ματς και έκανε ατομικό πρόγραμμα, οπότε ουσιαστικά δεν είχε κάνει καν προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες.
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