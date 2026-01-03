Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Οι σημαντικές ευκαιρίες των Πειραιωτών να προηγηθούν
Ο ΟΦΗ στο 24' έχασε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Σαλσέδο για να κάνει το 1-0.
Αυτή η φάση φαίνεται ότι αφύπνισε τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι μέχρι το τέλος του ημιχρόνου είχαν σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθούν.
Στο 29' φανταστικό ψαλίδι του Μπιανκόν, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός – ΟΦΗ: Εξαιρετικό πλασέ του Μουζακίτη με το γκολ να ακυρώνεται για επιθετικό φάουλ στον Ταρέμι (vid)
Στο 30' υπέροχο σουτ του Μουζακίτη εκτός περιοχής, έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Χριστογεώργος.
Στο 34' σε φάουλ του Ροντινέι, ο Ταρέμι προ του Χριστογεώργου έκανε την προβολή κι έστειλε τη μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Στο 45' ο Ρέτσος έπειτα από εκτέλεση κόρνερ έπιασε την κεφαλιά και ο Χριστογεώργος απέκρουσε εκ νέου σε κόρνερ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.