Ο Ολυμπιακός μετά το 30' είχε σημαντικές φάσεις για ν'ανοίξει το σκορ κόντρα στον ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ στο 24' έχασε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Σαλσέδο για να κάνει το 1-0.

Αυτή η φάση φαίνεται ότι αφύπνισε τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι μέχρι το τέλος του ημιχρόνου είχαν σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθούν.

Στο 29' φανταστικό ψαλίδι του Μπιανκόν, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος.

Στο 30' υπέροχο σουτ του Μουζακίτη εκτός περιοχής, έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Χριστογεώργος.

Στο 34' σε φάουλ του Ροντινέι, ο Ταρέμι προ του Χριστογεώργου έκανε την προβολή κι έστειλε τη μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 45' ο Ρέτσος έπειτα από εκτέλεση κόρνερ έπιασε την κεφαλιά και ο Χριστογεώργος απέκρουσε εκ νέου σε κόρνερ.