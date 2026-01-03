Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Απίθανη απόκρουση του Τζολάκη σε πλασέ του Σαλσέδο
Στο 24' ο ΟΦΗ άγγιξε το 1-0 κόντρα στον Ολυμπιακό.
Ο ΟΦΗ έφτασε μία ανάσα από 1-0 στον τελικό του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό.
Στο 24' ο Νους έφυγε από τον άξονα στην αντεπίθεση κι έδωσε αριστερά στον Χατζηθεοδωρίδη, ο οποίος γύρισε στον Σαλσέδο, αυτός από τη μικρή περιοχή πλάσαρε και ο Τζολάκης απέκρουσε εντυπωσιακά κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του.
Η μεγάλη ευκαιρία του ΟΦΗ
@Photo credits: eurokinissi, Γιώργος Ματθαίος
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.