Στο 24' ο ΟΦΗ άγγιξε το 1-0 κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο ΟΦΗ έφτασε μία ανάσα από 1-0 στον τελικό του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό.

Στο 24' ο Νους έφυγε από τον άξονα στην αντεπίθεση κι έδωσε αριστερά στον Χατζηθεοδωρίδη, ο οποίος γύρισε στον Σαλσέδο, αυτός από τη μικρή περιοχή πλάσαρε και ο Τζολάκης απέκρουσε εντυπωσιακά κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του.

Η μεγάλη ευκαιρία του ΟΦΗ