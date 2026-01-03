Ο Ολυμπιακός στο 35' με εξαιρετικό πλασέ του Μουζακίτη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογεώργου με το γκολ να ακυρώνεται για επιθετικό φάουλ του Ταρέμι.

Συγκεκριμένα στο 45' ο Μουζακίτης με εξαιρετικό πλασέ νίκησε τον Χριστογεώργο, ωστόσο ο διαιτητής της συνάντησης είχε δώσει επιθετικό φάουλ του Ταρέμι με τον Ιρανό να το κάνει στον Μπόρχα σε προσπάθειά του για ανάποδο ψαλίδι. Ο VARίστας συμφώνησε με τον Τσακαλίδη και δεν τον κάλεσε και έτσι το 0-0 έμεινε.