Ψυχίατρος κατέθεσε στη πολύκροτη δίκη πως η αιτία θανάτου του Μαραντόνα δεν ήταν ούτε η δηλητηρίαση ούτε τα ναρκωτικά.

Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα στην Αργεντινή και νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την αιτία θανάτου του ποδοσφαιρικού θρύλου.

Ο Μαραντόνα άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Νοεμβρίου 2020 από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και πνευμονικό οίδημα. Ο Αργεντινός θρύλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών στο σπίτι του και αυτό που διερευνά η πολύκροτη δίκη οι συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε αλλά και το αν έπρεπε να είναι σπίτι του.

Σύμφωνα με ΜΜΕ από την πατρίδα του, ένας ψυχίατρος, ο οποίος κλήθηκε από την υπεράσπιση, τόνισε πως η φαρμακευτική αγωγή που έλαβε ο Ντιεγκίτο κατά τη διάρκεια της κατ' οίκον νοσηλείας του και λίγο πριν από τον θάνατό του ήταν κατάλληλη.

«Η αιτία θανάτου δεν μπορούσε να προσδιοριστεί, αλλά μπορώ, ωστόσο, να επιβεβαιώσω ότι δεν ήταν ούτε δηλητηρίαση ούτε πρόβλημα που σχετίζεται με ναρκωτικά. Η συνταγογράφηση ψυχοτρόπων φαρμάκων ήταν κατάλληλη για την κλινική εικόνα του ασθενούς» και η δόση που χορηγήθηκε στον Μαραντόνα «δεν προκαλεί καρδιοτοξικότητα», κατέθεσε χαρακτηριστικά ο ψυχίατρος.

Επιπλέον ο Ανίμπαλ Αρέκο ανέφερε επίσης: «Δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι αυτός ο ασθενής χρειαζόταν αυτό το είδος φροντίδας (σ.σ να μεταφερθεί σε νοσοκομείο».

Παρόλα αυτά, η εισαγγελία έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις τόσο για την ψυχιατρική αγωγή που ακολουθούσε ο Μαραντόνα όσο και για την εμπλοκή της ψυχιάτρου Κοσάτσοφ στην οργάνωση της κατ’ οίκον νοσηλείας του.