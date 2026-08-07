Σύμφωνα με τη L' Equipe, η μπάλα από το θρυλικό παιχνίδι Αργεντινή - Αγγλία το 1986 όπου έμεινε στην ιστορία για «το χέρι του Θεού» βγαίνει σε δημοπρασία με ιλιγγιώδη τιμή εκκίνησης.

Σύμφωνα με τη L' Equipe, στη συμπλήρωση 40 ετών από το σόου του Μαραντόνα κόντρα στην Αγγλία στον προημιτελικό του 1986, η μπάλα του ματς που αποτέλεσε ορόσημο για την Αργεντινή αλλά και για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και έμεινε στην ιστορία ως «το χέρι του Θεού», θα βγει σε δημοπρασία με τιμή εκκίνησης τα 2,5 εκατ. δολάρια από τον οίκο δημοπρασιών Heritage Auctions με έδρα το Τέξας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές αναμένεται να φτάσουν έως και τα 10 εκατ. δολάρια. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από 21-23 Αυγούστου. Ο Ντιεγκίτο με το «χέρι του Θεού» και «το γκολ του αιώνα» έδωσε μια συμβολική για αγωνιστικούς και μη λόγους πρόκριση στην Αλμπισελέστε, η οποία σήκωσε το «Ζιλ Ριμέ» στα γήπεδα του Μεξικού.

Πλέον, η θρυλική μπάλα θα μπορεί να βρίσκεται στην κατοχή όποιου ή όποιας μπει στη διαδικασία να βάλει βαθιά το χέρι στην... τσέπη για να την κάνει δική του και να κοσμεί τη συλλογή του.