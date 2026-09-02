Νέα στοιχεία στη δίκη Μαραντόνα: «Χρειαζόταν νοσηλεία, δεν ήταν σε θέση να μείνει στο σπίτι»

Δύο ειδικοί που κατέθεσαν στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα εξέφρασαν τις ενστάσεις τους για την επιλογή της κατ’ οίκον νοσηλείας του μετά την εγχείρηση, τονίζοντας πως δεν ήταν σε θέση να είναι στο σπίτι του.

Σημαντικές λεπτομέρειες για την κατάσταση του Ντιέγκο Μαραντόνα λίγο πριν από τον θάνατό του ήρθαν στο φως στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αργεντινή. Δύο γιατροί που κατέθεσαν, έκριναν πως δεν ήταν σε θέση να αναρρώσει με ασφάλεια στο σπίτι και πως χρειαζόταν νοσηλεία σε ειδικό κέντρο.

Αναλυτικότερα οι καταθέσεις αυτές αφορούν την περίοδο μετά την επέμβαση στον εγκέφαλο, τότε ο Αργεντινός είχε επιστρέψει σε κατοικία στο Τίγκρε για να συνεχίσει την αποθεραπεία του. Ωστόσο σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ψυχίατρος Χοσέ Λουίς Κοβέλι η εικόνα του δεν ήταν φυσιολογική, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά συμπτώματα που σχετίζονταν με τη διακοπή κατανάλωσης αλκοόλ.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Μαραντόνα εμφάνιζε έντονη κινητική διέγερση, ήταν ευερέθιστος και παρορμητικός, ενώ υπήρχαν ακόμη και περιστατικά κατά τα οποία προσπαθούσε να φύγει από τον χώρο όπου βρισκόταν. Για τον Κοβέλι, αυτά τα δεδομένα καθιστούσαν ακατάλληλη την επιλογή της κατ' οίκον νοσηλείας. Όπως εξήγησε, χρειαζόταν ένα περιβάλλον όπου η κατάσταση της υγείας και της νοητικής του λειτουργίας θα μπορούσε να ελέγχεται διαρκώς.

Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο παθολόγος Ραμίρο Λαρέα. Ο γιατρός ανέφερε πως ο Μαραντόνα βρισκόταν σε περίοδο στέρησης και δεν είχε επανέλθει στην κανονική του κατάσταση, κάτι που έκανε ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείρισή του.΄Όπως υπογράμμισε ο παθολόγος η καλύτερη λύση θα ήταν η μεταφορά του σε κέντρο αποκατάστασης και όχι η παραμονή του σε ένα σπίτι.