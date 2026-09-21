Η νέα αυστηρότερη φιλοσοφία στη χρήση της τεχνολογίας προκαλεί αντιδράσεις, με Σάρι και Ταλιαβέντο να καταθέτουν διαφορετικές απόψεις.

Η νέα φιλοσοφία για τη χρήση του VAR στη Serie A έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση, με αφορμή τη φάση του αγώνα Γιουβέντους - Αταλάντα, όπου ο Καλουλού κράτησε τον Ρόου σε μια φάση που ο διαιτητής άφησε να εξελιχθεί, χωρίς να υπάρξει παρέμβαση από το VAR. Ο Μαουρίτσιο Σάρι αντέδρασε έντονα, φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει πως «σε αυτό το σημείο πρέπει να καταργήσουμε το VAR», θέτοντας ουσιαστικά το ερώτημα για το πόσο μακριά πρέπει να φτάνει η νέα λογική του «αφήστε το παιχνίδι να κυλήσει».

Ο πρώην διεθνής διαιτητής Πάολο Ταλιαβέντο, πάντως, υπερασπίστηκε τη νέα κατεύθυνση. Όπως εξήγησε, το VAR πρέπει να επεμβαίνει μόνο σε ξεκάθαρα και σοβαρά διαιτητικά λάθη, καθώς στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν υπερβολικά, σαν οι διαιτητές να βρίσκονταν σε «σκηνή εγκλήματος» και να αναζητούσαν κάθε πιθανό στοιχείο.

Οι αριθμοί δείχνουν ήδη τη διαφορά. Στη φετινή Serie A καταγράφονται κατά μέσο όρο 22 φάουλ ανά παιχνίδι, έναντι 26 την περσινή σεζόν, ενώ οι έλεγχοι μέσω VAR έχουν μειωθεί αισθητά και τα πέναλτι έχουν περιοριστεί περίπου στο ένα τρίτο σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Η νέα προσέγγιση, ωστόσο, δεν σημαίνει λιγότερη τεχνολογία, αλλά διαφορετική χρήση της. Το VAR μπορεί πλέον να διορθώνει συγκεκριμένα αντικειμενικά λάθη, όπως λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα ή σύγχυση ταυτότητας. Παράλληλα, εφαρμόζονται νέοι κανόνες για καθυστερήσεις, αλλαγές και τραυματισμούς, με στόχο ένα ταχύτερο παιχνίδι. Απομένει να δούμε αν οι Ιταλοί συνεχίσουν στους ίδιους ρυθμούς... παγώματος του VAR.