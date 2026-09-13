Επιτέλους νίκη για τη Νάπολι που επικράτησε 1-0 της Μπολόνια στην 4η «στροφή» της Serie A.

Η Νάπολι πήρε το τρίποντο απέναντι στη Μπολόνια, επικρατώντας 1-0 στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» και χαμογέλασε επιτέλους ξανά μετά από δύο ήττες στο πρωτάθλημα.

Το ματς είχε ρυθμό από νωρίς, με τη Μπολόνια να βρίσκει δίχτυα στο 7’ με τον Άρθουρ Θιάτε, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Η Νάπολι είχε τις στιγμές της στο πρώτο μέρος, με τον Βεργκάρα να απειλεί με κεφαλιά, ενώ ο Ντε Μπρόινε και ο Χόιλουντ δοκίμασαν επίσης να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο δεύτερο μέρος οι Παρτενοπέι ανέβασαν στροφές και στο 66’ βρήκαν τη λύση και άνοιξαν το σκορ. Ο Φαβασούλι έβγαλε την ασίστ και ο Λομπότκα με ψύχραιμο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η Μπολόνια προσπάθησε να απείλησει αλλά η άμυνα είχε τον πρώτο λόγο για την ομάδα του Αλέγκρι και το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος.

Συνεχίζει στην κατηφόρα η Μόντσα

Χαμόγελα ξανά για τη Λέτσε που επέστρεψε στις νίκες μετά την πρεμιέρα κόντρα στη Μόντσα που δεν έχει δει ακόμη άσπρη μέρα. Τρια λεπτά χρειάστηκαν οι γηπεδούχοι με τον Κουλιμπαλί με κεφαλιά. Στο 10' ο Τιάγκο Γάμπριελ διπλασίασε τα τέρματα. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 20' με τον Μάνγκας. Ωστόσο ο Κουλιμπαλί σκοράρε το δεύτερο τέρμα του στο 21' για το 3-1. Λίγο ήθελαν για να βάλει... φωτιά στο ματς, με τον Ζέμπελος να σκοράρει στο 89'. Ωστόσο το 3-2 έμεινε και η Λέτσε επέστρεψε στις νίκες.