Σε ένα παιχνίδι με γκολ, δοκάρια και εκατέρωθεν φάσεις, Φιορεντίνα και Νάπολι έμειναν στο 1-1, ένα αποτέλεσμα που δεν άρεσε σε καμία.

Ισόπαλες με 1-1 αναδείχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (20/9) στο «Αρτέμιο Φράνκι» Φιορεντίνα και Νάπολι, σε ένα αποτέλεσμα που σίγουρα... χάλασε αμφότερες, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Serie A.

Το «Χ» στη Φλωρεντία κράτησε τους γηπεδούχους στα χαμηλά της βαθμολογίας, συγκεκριμένα στην 16η θέση με 4 πόντους, ενώ από την άλλη οι Παρτενοπέι απομακρύνθηκαν κι' άλλο από την κορυφή, από την οποία απέχουν πλέον 6 βαθμούς (9η θέση, 7β.)

Το ματς:

Το παιχνίδι ξεκίνησε με αρκετές μάχες στον χώρο του κέντρου και την πρώτη τελική να έρχεται 18ο λεπτό, με την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι των φιλοξενούμενων έπειτα από κόντρα του Μαρίν σε προσπάθεια παίκτη των Βιόλα. Σχεδόν ένα λεπτό μετά οι γηπεδούχοι είχαν και δεύτερο δοκάρι, ύστερα από σουτ του Φαγκιόλι και απόκρουση του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς.

Τα...δοκάρια συνεχίστηκαν, αυτή τη φορά στην άλλη εστία με «θύτη» τον Ολιβέιρα και τον Ντε Χεα στη συνέχεια να διώχνει σε κόρνερ, από το οποίο ήρθε το 0-1. Ο Ντε Μπρόινε εκτέλεσε και ο Γκίλμουρ με ωραίο πλασέ στην κίνηση άνοιξε το σκορ στο 23'.

Στην «επανάληψη», η ομάδα του Βανόλι μπήκε πιο δυναμικά και μόλις στο 51ο λεπτό βρήκε την ισοφάριση. Ο Άλεξ Χιμένεθ επιχείρησε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Μαρίν και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1. Το παιχνίδι απέκτησε ρυθμό και στο 64' ο Μιλίνκοβιτς-Σάβτις έκανε απίθανη απόκρουση στο σουτ του Βαλντεπένιας.

Ακόμη μια (σσ σπουδαία επέμβαση) είδαμε στο 76', με τον Ντε Χεα να σταματάει το κοντινό σουτ του Νέρες και να κρατάει την ισοπαλία που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Φιορεντίνα: Ντε Χεα, Χιμένεθ, Ντραγκούσιν, Ρανιέρι (84' Πόνγκρασιτς), Βιερί (46' Βαλντεπένιας), Εντούρ, Φαγκιόλι, Άτα (65' Γκονσάλβες), Μασταντουόνο, Ντζίε, Πελεγκρίνο (65' Μπέτο).

Νάπολι: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορέντσο, Ραχμάνι, Μαρίν, Ολιβέιρα, Λομπότκα (89' Ζαμπό-Ανγκισά), Γκίλμουρ, Ντε Μπρόινε, Πολιτάνο (71' Παβασούλι), Λανγκ (58' Νέρες), Χόιλουντ (58' Λούκα).