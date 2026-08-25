Το Gazzetta σύλλεξε τις καλύτερες στιγμές του Χρήστου Μανδά από την πρεμιέρα της Serie A και τη σπουδαία νίκη της Λάτσιο επί της Μπολόνια (1-0).

Την ίδια στιγμή που το όνομα του Χρήστου Μανδά παίζει δυνατά για τη Γιουβέντους, ο ίδιος επαλήθευσε τους λόγους που η Λάτσιο ζητάει πάνω από 15 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσει.

Ο 24χρονος πορτιέρε ήταν βασικός στην πρεμιέρα της Serie A και ο πρωταγωνιστής στη σπουδαία νίκη του συλλόγου στην έδρα της Μπολόνια (1-0) όπου κράτησε ανέπαφη την εστία του με σπουδαίες αποκρούσεις και έλαβε και τα εύσημα από τον Τζενάρο Γκατούζο μετά το τέλος του ματς.

Ο διεθνής τερματοφύλακας έβγαλε εξαιρετικές αντιδράσεις στις επιθέσεις της Μπολόνια, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, διατηρώντας τη μηδέν και συλλέγοντας την υψηλότερη βαθμολογία από τους συμπαίκτες του. Συνολικά είχε τέσσερις σημαντικές αποκρούσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Στις καθυστερήσεις για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Ελάνο πήρε την κεφαλιά στην περιοχή της Λάτσιο, η τροχιά της μπάλας πήρε περίεργη τροπή αλλά ο Μανδάς εκτινάχθηκε και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η Μπολόνια είχε και τη μεγαλύτερη ευκαιρία της στο ματς.

Στο 48', ο Όντγκααρντ βρέθηκε ολομόναχος στην καρδιά της περιοχής, πήρε την κεφαλιά εξ επαφής με τον Έλληνα πορτιέρε αλλά εκείνος με εντυπωσιακή επέμβαση απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Πάμε στο 76ο λεπτό, με τη Λάτσιο να έχει ήδη προηγηθεί με τον Φρατέσι και τον Μανδά να συνεχίζει να λέει «όχι» στους παίκτες της Μπολόνια. Ο Μπερναντέφσκι επέλεξε να εκτελέσει έξυπνα το φάουλ χαμηλά αλλά ο 24χρονος τερματοφύλακας έπεσε σωστά και με τη βοήθεια του δοκαριού, έδιωξε σε κόρνερ.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο Ρόου έκανε την προβολή μέσα στην περιοχή αλλά η έξοδος του Μανδά ήταν καίρια και δεν επέτρεψε στον 23χρονο να γίνει περισσότερο απειλητικός προς την εστία. Με αυτόν τον τρόπο, η Λάτσιο πήρε μία σπουδαία νίκη και ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις της για το πρωτάθλημα.