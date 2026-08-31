«Κέρβερος» ο Μανδάς: Το 2/2, η δικαίωση του Γκατούζο και ο Φρέντρουπ

Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Χρήστος Μανδάς κράτησε το μηδέν για τη Λάτσιο, εκείνη έκανε το 2/2 στη Serie A και ο Τζενάρο Γκατούζο δικαιώνεται για την επιλογή του.

Όταν ολοκληρώθηκε το deal μεταξύ Λάτσιο και Μπόρνμουθ τον περασμένο Γενάρη για τον δανεισμό του Χρήστου Μανδά με οψιόν αγοράς, οι πιθανότητες έδειχναν ότι ο Έλληνας πορτιέρε θα αποτελέσει και οριστικά παρελθόν από τον ιταλικό σύλλογο. Ωστόσο κάπου εκεί εμφανίστηκε ο Τζενάρο Γκατούζο.

Ο Ιταλός προπονητής, από τα πρώτα πράγματα που ζήτησε όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ιταλικής ομάδας ήταν να παραμείνει ο Έλληνας κίπερ και να λάβει τη φανέλα βασικού αντί του Προβεδέλ. Πράγματι ο 24χρονος τερματοφύλακας επέστρεψε στη Ρώμη, έκανε κανονικά προετοιμασία και είναι μόνιμα η βασική επιλογή του Ιταλού τεχνικού.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον της Γιουβέντους, φαίνεται ότι ο διεθνής τερματοφύλακας θα παραμείνει κάτοικος Ρώμης και ήδη έχει δικαιώσει τον Γκατούζο για την επιλογή του. Συγκεκριμένα, με εξαίρεση τον αποκλεισμό-σοκ από το Κύπελλο κόντρα στη Μαντόβα, η Λάτσιο έχει ξεκινήσει δυναμικά τη Serie A έχοντας το 2/2 και τον Μανδά μαζί με τον Φρατέζι ως μεγάλους πρωταγωνιστές.

Ο δεύτερος έχει πετύχει τα δύο «χρυσά» γκολ της Λάτσιο κόντρα σε Μπολόνια και Τζένοα και ο δεύτερος έχει κρατήσει με μεγάλη επιτυχία το μηδέν στην εστία του, προσφέροντας ασφάλεια και ηρεμία στα μετόπισθεν.

Σε αντίθεση με τη Μπολόνια, ο Μανδάς δεν είχε τόση δουλειά κόντρα στη Τζένοα και φώναξε παρών όπου χρειάστηκε να επέμβει ωστόσο στις καθυστερήσεις για τη λήξη του παιχνιδιού, στέρησε από τον Φρέντρουπ (που βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού) να γίνει ήρωας για την ομάδα του.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας πορτιέρε τινάχθηκε σε ψιλοκρεμαστή κεφαλιά του Δανού χαφ και έδιωξε σε κόρνερ, ολοκληρώνοντας τη νίκη για τη Λάτσιο παρότι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα δεν είχε χρειαστεί να κάνει κάποια δύσκολη απόκρουση.

Μάλιστα στην Ιταλία υμνούν τη συγκέντρωση και τα αντανακλαστικά του Έλληνα τερματοφύλακα που ακόμα σε ένα «ήρεμο» ματς από άποψη τελικών προσπαθειών, «μίλησε» όταν έπρεπε.