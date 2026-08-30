Η Ίντερ επικράτησε 1-0 της Κάλιαρι εκτός έδρας, την ώρα που η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά λύγιζε με το ίδιο σκορ την Τζένοα.

Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα ματς στη φετινή Serie A πανηγύρισε η Ίντερ, που επικράτησε 1-0 της Κάλιαρι εκτός έδρας. Η αναμέτρηση κρίθηκε από νωρίς και συγκεκριμένα από το ένατο μόλις λεπτό, όταν ο Τσαλχάνογλου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με συρτό σουτ έξω από την περιοχή, που άφησε άγαλμα τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Την ίδια ώρα, το 2/2 έκανε και η Λάτσιο, που λύγισε με 1-0 εντός έδρας την Τζένοα. Οι Λατσιάλι είδαν πάλι τον Χρήστο Μανδά να κρατάει το μηδέν και πανηγύρισαν μία ακόμη νίκη, με τον Φρατέζι να σκοράρει ξανά, αυτή τη φορά με μονοκόμματη προσπάθεια μέσα από την περιοχή, μετά από γύρισμα του Ταβάρες από τα αριστερά.

Έτσι, Νερατζούρι και Ρωμαίοι μοιράζονται την κορυφή της βαθμολογίας της Serie A μαζί με Μίλαν και Γιουβέντους, που επίσης έχουν έξι βαθμούς μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές.