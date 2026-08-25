Γκατούζο για Μανδά: «Έχει δεχθεί πολλή κριτική, αλλά μας κράτησε ζωντανούς μέσα στο παιχνίδι»
Η Λάτσιο πήρε μία σπουδαία νίκη στην έδρα της Μπολόνια (1-0) στην πρεμιέρα της Serie A και ο Χρήστος Μανδάς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ιταλικού συλλόγου με καίριες επεμβάσεις.
Ο Τζενάρο Γκατούζο αναφέρθηκε στον Έλληνα πορτιέρε μετά το παιχνίδι και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την εμφάνιση του αλλά και την κριτική που έχει δεχθεί τις τελευταίες μέρες, με τον ίδιο να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Γιουβέντους.
Ο θρύλος της Μίλαν είπε: «Ο Μανδάς έχει δεχθεί πολλή κριτική, αλλά μας κράτησε ζωντανούς μέσα στο παιχνίδι»
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