«Οι υψηλές οικονομικές απαιτήσεις της Γκενκ παγώνουν το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ για Καρέτσα»

Δημοσίευμα από τη Γερμανία αναφέρει πως η Ντόρτμουντ δεν θα προχωρήσει στη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, εξαιτίας των υψηλών οικονομικών απαιτήσεων της Γκενκ.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας διένυσε φέτος μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Γκενκ, καταγράφοντας 3 γκολ και 18 ασίστ σε 49 επίσημες εμφανίσεις και έχει ήδη συλλέξει αρκετές προτάσεις από κορυφαίες ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του.

Μία από αυτές ήταν της Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τον γερμανικό σύλλογο να εξέταζε σοβάρα την περίπτωση του νεαρού διεθνή, όμως, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, αποφάσισε να κάνει πίσω, τουλάχιστον προσωρινά, λόγω των υψηλών οικονομικών απαιτήσεων της Γκενκ.

Όπως είχατε διαβάσει πρώτοι στο Gazzetta, οι Βεστφαλοί θεωρούν τον Καρέτσα μία εξαιρετική επένδυση με μεγάλη προοπτική για το άμεσο μέλλον τόσο για τον ίδιο τον σύλλογό τους, όσο και για το ενδεχόμενο μίας δυνατής πώλησης, ωστόσο η πρόταση τους δεν πλησίασε κοντά στις οικονομικές απαιτήσεις της βελγικής ομάδας.

Η BVB εξετάζει τώρα τον πιθανό αντικαταστάτη του Έλληνα μεσοεπιθετικού, με τον Σβεν Μάινανς της Άλκμααρ να παρουσιάζεται ως η ιδανική εναλλακτική, καθώς φέτος σε 50 συμμετοχές με την ολλανδική ομάδα κατέγραψε 21 γκολ και 9 ασίστ.

Άλλωστε, όπως έχετε ήδη ενημερωθεί από τις 19 Απριλίου, τα κριτήρια που θα κρίνουν μία ενδεχόμενη μεταγραφή του Καρέτσα είναι δύο: η επίθυμια του ίδιου του παίκτη για το project που θα του παρουσιαστεί, καθώς και οι υψηλές οικονομικές απαιτήσεις της Γκενκ, οι οποίες κυμαίνονται γύρω στα 35 με 40 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δύσκολα μπορεί να διατεθεί από ομάδες εκτός της Premier League.