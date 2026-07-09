Ο Ρούμπεν Αμορίμ φαίνεται πως έχει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα ως έναν από τους πρώτους παίκτες της μεταγραφικής του λίστας στη Μίλαν.

Πριν λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι η Μίλαν έχει μπει δυνατά στην υπόθεση του Κωνσταντίνου Καρέτσα και το Gazzetta σας είχε ενημερώσει σχετικά με το έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά του Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Πορτογάλος προπονητής είναι και με τη... βούλα προπονητής του ιταλικού συλλόγου και ήδη έχει παραδώσει στην διοίκηση τα πρώτα του «θέλω», με τον 19χρονο μεσοεπιθετικό να είναι ανάμεσα στα πρώτα ονόματα της λίστας καθώς τον έχει τσεκάρει από τότε που ήταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά και στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.

Το «Gazzetta dello Sport» ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό το ρεπορτάζ καθώς έχει γραφτεί στην εφημερίδα της Πέμπτης (9/7) όπου γίνεται αναφορά στις περιπτώσεις που αρέσουν στον Αμορίμ και ο Καρέτσας είναι ανάμεσα σε αυτούς. Μαζί με τον διεθνή ποδοσφαιριστή είναι στα «θέλω» και ο Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς της Λεβερκούζεν που έπαιξε στο Μουντιάλ με τη Βοσνία αλλά και ο Άτα της Ουντινέζε.

Από εκεί και πέρα, το μεγάλο «αγκάθι» για κάθε ομάδα που θέλει τον Καρέτσα, είναι το οικονομικό. Η Γκενκ είναι ξεκάθαρη ότι δεν πέφτει κάτω από τα 40 με 45 εκατ. ευρώ, ένα κόστος που δύσκολα θα δώσει κάποιο κλαμπ και αυτό είναι που... σκαλώνει τους περισσότερους μνηστήρες.

Ωστόσο, εφόσον φανεί ότι καμία ομάδα δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα ύψη, ίσως να κάνει ένα (μικρό) βήμα πίσω.