Καρέτσας - Μίλαν: «Αναζωπυρώθηκε» το ενδιαφέρον αλλά...
Όπως έχετε ενημερωθεί από το Gazzetta, Ντόρτμουντ και Γκενκ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις σχετικά με τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με το ύψος της τελευταίας πρότασης να είναι στα 28 εκατ. ευρώ συν bonus αλλά και ποσοστό μεταπώλησης, με τον γερμανικό σύλλογο να έχει βρει τη «χρυσή τομή» με τον ποδοσφαιριστή.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, η Μίλαν φαίνεται πως επανέρχεται στο προσκήνιο και μάλιστα είναι έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση προς το βέλγικο κλαμπ προκειμένου να.. κλέψει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή από τους Βεστφαλούς.
Στο Gazzetta σας είχαμε γράψει για τον... έρωτα του Ρούμπεν Αμορίμ για την περίπτωση του 19χρονου μεσοεπιθετικού και πως αποτελεί ένας από τους παίκτες θα ήθελε στο ρόστερ των «ροσονέρι» ενόψει της νέας σεζόν.
Ωστόσο η δυσκολία στην πώληση του Ράφαελ Λεάο είναι αυτό που καθυστερεί και τη Μίλαν στο να μπει με all in και να αποκτήσει τον διεθνή wonderkid.
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