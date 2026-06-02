Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παραμένει νούμερο ένα στόχος για τις περισσότερες ευρωπαϊκές ομάδες και ο Μπόμπ Πίτερς τον... έστειλε στη Μίλαν.

Το φετινό καλοκαίρι αναμένεται ιδιαίτερα... καυτό για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος βρίσκεται στα ραντάρ ουκ ολίγων ομάδων στην Ευρώπη και μάλιστα από τα top πρωταθλήματα. Άλλωστε έχετε διαβάσει στο Gazzetta σχετικά με τα κριτήρια που έχει ο ίδιος για την επιλογή της επόμενης μέρας.

Ο ένας από αυτούς είναι να καλυφθούν και οι οικονομικοί όροι της Γκενκ, οι οποίοι φτάνουν τα 45 εκατ. ευρώ και ήταν από τους βασικούς λόγους που η Ντόρτμουντ έκανε προσωρινά... πίσω στο κομμάτι της μεταγραφής του.

Από την άλλη, ο τεχνικός διευθυντής της Μπέβερεν και άλλοτε φορ της Γκενκ, Μπόμπ Πίτερς, τον... έστειλε στη Μίλαν. Συγκεκριμένα, μιλώντας ο ίδιος στο «milannews.it», παραδέχθηκε ότι ο 19χρονος μεσοεπιθετικός θα ήταν μία εξαιρετική επιλογή για τους «ροσονέρι» και είπε χαρακτηριστικά ότι: «σε ένα με δύο χρόνια θα είναι βασικότατος σε Serie A και Μίλαν».

Παράλληλα έκανε τη σύγκριση με τον Ντε Μπρόινε και ανέλυσε τους λόγους που ο ιταλικός σύλλογος θα έκανε μία τεράστια επένδυση για το μέλλον αν κατάφερνε να τον κάνει δικό της.