Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Αντρέα Πίρλο είναι ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους για να αναλάβουν τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ιταλίας.

Ο πάγκος της εθνικής ομάδας της Ιταλίας έχει μείνει εδώ και αρκετό καιρό... ορφανός, μετά και από την επίσημη αποχώρηση του Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος παραιτήθηκε οικιοθελώς μετά την αποτυχία των «Ατζούρι» να διασφαλίσουν το εισιτήριο τους για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Η αλήθεια είναι πως εδώ και καιρό κυκλοφορούν πολλά ονόματα για τη θέση αυτή, με το πιο πρόσφατο και συνάμα το πιο εντυπωσιακό να είναι εκείνο του Πεπ Γκουαρδιόλα, που είναι πλέον ελεύθερος, μετά και από τη λήξη της συνεργασίας του με την Μάντσεστερ Σίτι. Ρομπέρτο Μαντσίνι και Αντόνιο Κόντε βρίσκονται επίσης ψηλά στη σχετική λίστα, όμως άλλος είναι αυτός που χαίρει την εκτίμηση της νέας διοίκησης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «Gazzetta Dello Sport», ο νέος τεχνικός διευθυντής Πάολο Μαλντίνι, καθώς και ο σύμβουλος της ιταλικής ομοσπονδίας, Λεονάρντο, επιθυμούν να διορίσουν τον Αντρέα Πίρλο. Ο άλλοτε άσος των Γιουβέντους και Μίλαν, ο οποίος αυτή τη στιγμή εργάζεται ως προπονητής σε ομάδα του Ντουμπάι, παρουσιάζεται ως η ιδανικότερη επιλογή για να φέρει την εθνική ομάδα της Ιταλίας ξανά στο κορυφαίο επίπεδο, αρχής γενομένης από το τουρνουά του Nations League που ξεκινά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Μάλιστα, ο «maestro» έχει άριστη σχέση και με τους δύο διοικούντες, καθώς ο Μαλντίνι ήθελε να τον φέρει στον πάγκο της Μίλαν το καλοκαίρι του 2023, ενώ ο Λεονάρντο τον είχε ως παίκτη στην Παρί Σεν Ζερμέν κατά τη διάρκεια της σεζόν 2011-2012.