Τα δεδομένα για τη νέα πρόταση της Γιουβέντους στον Βλάχοβιτς και το ενδιαφέρον από το τούρκικο πρωτάθλημα για τον Σέρβο στράικερ.

Η Γιουβέντους παίζει το τελευταίο της χαρτί για την ανανέωση του Ντούσαν Βλάχοβιτς, καταθέτοντας στον Σέρβο νέα πρόταση για μονοετή επέκταση του συμβολαίου του με προοπτική για ένα ακόμη έτος. Η συγκεκριμένη προσφορά, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport αγγίζει τα 8 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Η διοίκηση της ομάδας πιέζει πλέον να βρεθεί άμεσα λύση καθώς το θέμα έχει μείνει ανοιχτό εδώ και αρκετό καιρό. Την ίδια ώρα, ο πατέρας και μάνατζερ του στράικερ των Μπιανκονέρι, δεν έχει δεχθεί κάποια άλλη σπουδαία πρόταση.

Στο προσκήνιο έχουν βρεθεί μόνο τουρκικές ομάδες, με τη Γαλατασαράι και κυρίως την Μπεσίκτας να δείχνουν προς το παρόν το ενδιαφέρον τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, ο προπονητής της Μπεσίκτας, Βιντσέντζο Ιταλιάνο, τηλεφώνησε απευθείας στον Βλάχοβιτς προκειμένου να του παρουσιάσει το πρότζεκτ του συλλόγου και να τον πείσει να μετακομίσει στην Τουρκία.

Ο 26χρονος σέντερ φορ, ωστόσο, δεν βιάζεται να αποφασίσει κι επιθυμεί να αξιολογήσει πρώτα όλες τις επιλογές του μέχρι να αποφανθεί για το τι θα κάνει στη συνέχεια της καριέρας του.