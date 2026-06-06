Γιουβέντους: Το εξωφρενικό ποσό που ζήτησε ο πατέρας του Βλάχοβιτς
Ο δημοσιογράφος της «Corriere dello Sport», Αντρέα Λοσάπιο, αποκάλυψε τις οικονομικές λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων για το νέο συμβόλαιο του Ντούσαν Βλάχοβιτς με τη Γιουβέντους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, ο πατέρας του παίκτη, Μίλος Βλάχοβιτς, φαίνεται να ζήτησε μπόνους υπογραφής και προμήθεια 30 εκατομμυρίων ευρώ από την ομάδα του Τορίνο για τον ίδιο, καθώς και μισθό 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τον γιο του με πενταετές συμβόλαιο.
Οι απαιτήσεις φυσικά ήταν παράλογες και για αυτό άλλωστε ένα από τα στελέχη του συλλόγου, ο Τζόρτζιο Κιελίνι, δήλωσε ότι «με τέτοια νούμερα, ο Σέρβος δεν θα μείνει στην Ιταλία».
perché la @juventusfc non ha rinnovato Dusan Vlahovic🇷🇸
la richiesta del padre Milos, fra firma e commissioni lorde, era di 30 milioni oltre a uno stipendio da 8 all'anno per cinque anni
Per questo Chiellini ha detto: "A queste cifre non resterà in Italia"— Andrea Losapio (@Losapiotmw) June 5, 2026
Θυμίζουμε πως ο 26χρονος επιθετικός θα αποχωρήσει από τον ιταλικό σύλλογο αυτό το καλοκαίρι ως ελεύθερος, με τις Τσέλσι, Νιούκαστλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου να τον έχουν βάλει στα «ραντάρ» τους.
Ο Βλάχοβιτς κατέγραψε 168 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα των «Μπιανκονέρι», πετυχαίνοντας 68 γκολ και μοιράζοντας 16 ασίστ, ενώ νωρίτερα αγωνιζόταν για τη Φιορεντίνα, μετρώντας 49 τέρματα και 5 ασίστ σε 108 αναμετρήσεις.
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