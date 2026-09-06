Με γκολ του Γκάτι στο 90+2', η Γιουβέντους πήρε την ισοπαλία, 1-1, από τη Μίλαν.

Η Μίλαν άγγιξε ένα τεράστιο διπλό στο Τορίνο, όμως η Γιουβέντους κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και να... κλέψει τον βαθμό της ισοπαλίας!

Η Βέκια Σινιόρα ήταν πιο κινητική στο πρώτο μέρος αλλά ο Μενιάν ήταν πανταχού παρών, κρατώντας το μηδέν όποτε χρειάστηκε. Το δοκάρι στέρησε το γκολ στον Κονσεϊσάο στο 55' και εντέλει οι Ροσονέρι ήταν αυτοί που πήραν το προβάδισμα 14 λεπτά αργότερα, με τον Σισέ να κάνει εξαιρετική ενέργεια από πλάγια θέση και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με συρτό σουτ! Εντέλει, η Γιούβε λυτρώθηκε με κεφαλιά του Γκάτι στο 90+2', αποφεύγοντας την ύστατη στιγμή την ήττα.

Νωρίτερα, η Μπολόνια γλίτωσε κι αυτή στο τέλος την ήττα ισοφαρίζοντας σε 2-2 τη Σασουόλο. Οι Νεροβέρντι προηγήθηκαν δις με Ντόιγκ (19') και Άτζιτς (56'), όμως ο Πίκολι ισοφάρισε αρχικά στο 50' και εν συνεχεία ο Ντόβμπικ λύτρωσε τους Ροσομπλού στο 90+1'.

Τη δεύτερη νίκη της σημείωσε η Φροζινόνε, που επιβλήθηκε 3-2 εντός έδρας της Βενέτσια. Δύο γκολ του Ραϊμόντο (21', 39') έδωσαν ισχυρό προβάδισμα στους γηπεδούχους, με τους Βενετσιάνους να ισοφαρίζουν με Γεμπόα (66') και Σαγράδο (74'), πριν ο Κβερνάτζε διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στο 83'. Τέλος, Πάρμα και Μόντσα έμειναν στο 1-1 (60' Λοντάνι - 38' Ρόμπινσον).