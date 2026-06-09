Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Όλιβερ Γκλάσνερ δεν θέλησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Φέγενορντ, καθώς είναι έτοιμος να διοριστεί ως ο νέος προπονητής της Μίλαν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Gazzetta dello Sport», ο πρώην προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, απέρριψε την πρόταση της Φέγενορντ, η οποία μόλις χθες (08/06) ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι, καθώς περιμένει να αναλάβει τον πάγκο της Μίλαν.

Μάλιστα, ο Αυστριακός τεχνικός είχε πρόσφατα συνομιλίες με τον ιδιοκτήτη των Ροσονέρι, Τζέρι Καρντινάλε, ο οποίος είναι πεπεισμένος για τον διορισμό του Γκλάσνερ ως νέου προπονητή του συλλόγου.

🚨🇦🇹 Despite links with Feyenoord job, Oliver Glasner gives priority to AC Milan.



He wants to wait for AC Milan decision after 6 hours meeting with the club last week as revealed.



🎥 https://t.co/MW4BkpunR2 pic.twitter.com/qEpW6ZoGqy June 8, 2026

Ωστόσο, οι Ιταλοί θα πρέπει να διευθετήσουν τις λεπτομέρειες για τον διορισμό του νέου τεχνικού διευθυντή, με τον Ραλφ Ράνγκνικ να είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος, προτού προχωρήσουν στην πρόσληψη του 51χρόνου.

Ο Ράνγκνικ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Αυστρίας, έχει θέσει τους όρους του στη Μίλαν, οι οποίοι περιλαμβάνουν την ανάληψη του ελέγχου της αθλητικής δομής του συλλόγου και την τελική απόφαση για τον νέο προπονητή, για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας, με τον ίδιο πάντως να έχει αναγνωρίσει τον Γκλάσνερ ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Μαξ Αλέγκρι.