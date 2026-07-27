Ο 16χρονος Ζορμπάς από τον Ολυμπιακό υπέγραψε στη Μίλαν!

Ο Σπύρος Ζορμπάς είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της Μίλαν, με τον 16χρονο αμυντικό να ανακοινώνεται από τους Ροσονέρι.

Ευκαιρία ζωής για τον Σπύρο Ζορμπά, ο οποίος πλέον ανήκει στη Μίλαν. Ο 16χρονος ταλαντούχος οπισθοφύλακας, που ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, υπέγραψε το συμβόλαιό του και στη συνέχεια ανακοινώθηκε από τους Ροσονέρι.

Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός έχει υπάρξει και διεθνής με τις μικρές Εθνικές Ομάδες (Κ15, Κ16), όπου κατέγραψε συνολικά οκτώ συμμετοχές. Ο ίδιος θα είναι μέλος του πρότζεκτ Milan Futuro. Πρόκεται για την Κ23 των Ιταλών που ιδρύθηκε το 2024 κι αποτελείται κυρίως από τα νέα ταλέντα, που προορίζονται για τη μεγάλη ομάδα. Παίζουν στη Serie C.

Ακόμα μια σπουδαία μεταγραφή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, μιας και νωρίτερα προηγήθηκε η πώληση και του 17χρονου Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου από τον Ατρόμητο.

Η ανακοίνωση της Μίλαν

«Η Μίλαν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή του Σπυρίδωνα Πέτρου Ζορμπά, ο οποίος θα αποτελέσει μέρος του πρότζεκτ Milan Futuro, μιας πρωτοβουλίας αφιερωμένης στην ανάπτυξη και εξέλιξη νέων ταλέντων.

Ο Έλληνας αμυντικός, γεννημένος το 2010, έρχεται από τον Ολυμπιακό Πειραιώς και έχει πλέον δεσμευτεί για το μέλλον του στους Ροσονέρι».

