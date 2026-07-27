Επειτα από δυο εβδομάδες Μαλντίνι και Λεονάρντο αφήνουν την εθνική Ιταλίας, μετά και την απόφαση της Ομοσπονδίας να αρνηθεί να προσλάβει τον Αντρέα Πίρλο.

Η προσπάθεια αναδιοργάνωσης της εθνικής Ιταλίας φαίνεται πως οδηγείται σε αδιέξοδο, καθώς ο Πάολο Μαλντίνι και ο ειδικός σύμβουλός του, Λεονάρντο, αποφάσισαν να παραιτηθούν από τις θέσεις τους στην Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Η θέση του τεχνικού διευθυντή της εθνικής είχε δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του νέου προέδρου της Ομοσπονδίας, Τζοβάνι Μαλαγκό, με στόχο να αποκτήσει η «Σκουάντρα ατζούρα» μεγαλύτερη αυτονομία και καλύτερη οργανωτική δομή.

Ωστόσο, τα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται όταν οι δύο βασικοί υποψήφιοι για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, Κάρλο Αντσελότι και Πεπ Γκουαρδιόλα, απέρριψαν την πρόταση να αναλάβουν την ομάδα.

Στη συνέχεια, η Ομοσπονδία της Ιταλίας στράφηκε στην περίπτωση του Αντρέα Πίρλο, όμως και αυτή η επιλογή εγκαταλείφθηκε όταν έγινε γνωστό ότι ο παλαίμαχος διεθνής είναι παγκόσμιος πρεσβευτής ρωσικής στοιχηματικής εταιρείας.

Το συγκεκριμένο ζήτημα δεν θεωρήθηκε μόνο ηθικό, αλλά και νομικό, καθώς η διαφήμιση εταιρειών στοιχηματισμού απαγορεύεται από την ιταλική νομοθεσία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας φέρεται να μπλόκαρε την πρόσληψη του Πίρλο, παρά τη θετική εισήγηση των Μαλντίνι και Λεονάρντο, γεγονός που οδήγησε σε έντονες διαφωνίες σχετικά με την επιλογή του επόμενου ομοσπονδιακού προπονητή.

Όπως μεταδίδει το Sky Sport Italia, οι Μαλντίνι και Λεονάρντο έλαβαν την απόφαση να αποχωρήσουν από τα καθήκοντά τους, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο άνδρες είχαν αναλάβει τους νέους τους ρόλους πριν 16 ημέρες, έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις για το σχέδιο ανασυγκρότησης και τον εκσυγχρονισμό του ιταλικού ποδοσφαίρου.