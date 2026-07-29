Ο Τεό Ερνάντες εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσει την Αλ Χιλάλ και να επιστρέψει στη Serie A, με Γιουβέντους και Νάπολι να αποτελούν πιθανούς προορισμούς.

Μόλις έναν χρόνο έχει συμπληρώσει ο Τεό Ερνάντες στη Σαουδική Αραβία, όμως φαίνεται πως ήδη σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσει την Αλ Χιλάλ και να επιστρέψει στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Ιταλία.

Αναλυτικότερα ο 28χρονος Γάλλος αριστερός μπακ πήρε το καλοκαίρι του 2025 την απόφαση να αποχωρήσει από τη Μίλαν και να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία. Η σχέση του, πάντως, με τους «ροσονέρι» είχε φτάσει στα άκρα, με τον ίδιο να έρχεται σε κόντρα τόσο με τη διοίκηση όσο και με τον κόσμο της ομάδας.

Πλέον όμως έχουν αλλάξει τα δεδομένα και σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, ο Ερνάντες φαίνεται να εξετάζει σοβαρά την επιστροφή του στη Serie A. Μάλιστα, ο ατζέντης του φέρεται να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και έχει ήδη προτείνει τον Γάλλο σε Γιουβέντους και Νάπολι , έτσι ώστε να γυρίσει στο... γνώριμο για αυτόν πρωτάθλημα.

Να θυμίσουμε πως με την φανέλα των Ροσονέρι μέτρησε 262 εμφανίσεις, όπου βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα 34 φορές και «σέρβιρε» 45 ασίστ.