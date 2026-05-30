«Η Μίλαν σε διαπραγματεύσεις με τον Όλιβερ Γκλάσνερ»

Δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν πως η Μίλαν θέλει τον Όλιβερ Γκλάσνερ ως αντικαταστάτη του Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport», η Μίλαν έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον πρώην προπονητή της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη (27/05) στη Λειψία κατέκτησε το Conference League και τώρα έχει αναδειχθεί ως ένας από τους κορυφαίους υποψήφιους για να αναλάβει τον πάγκο των «Ροσονέρι», διαδεχόμενος τον Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι.

Ο Ραλφ Ράνγκνικ είναι πιθανό να διοριστεί ως νέος τεχνικός διευθυντής του μιλανέζικου συλλόγου και ως εκ΄τούτου θα του δοθούν περισσότερες εξουσίες αναφορικά με την πρόσληψη του νέου προπονητή και, όπως όλα δείχνουν, εκείνος φαίνεται ότι έχει επιλέξει τον συμπατριώτη του Γκλάσνερ.

Ο Αυστριακός τεχνικός είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους πιο περιζήτητους προπονητές στην αγορά, έχοντας συνδεθεί προηγουμένως και με μια μεταγραφή στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, αλλά στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προτού εν τέλει διοριστεί ο Μάικλ Κάρικ ως μόνιμος.

Ο 51χρόνος προπονητής έχει ενισχύσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιό του τα τελευταία χρόνια, κατακτώντας το Europa League με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, καθώς και το Κύπελλο Αγγλίας αλλά και το Conference με την Πάλας.

Πέρα από τον Γκλάσνερ, άλλα ονόματα που ακούγονται σοβαρά για τον πάγκο της Μίλαν είναι εκείνα του Άντονι Ιραόλα, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει οικιοθελώς από τη Μπόρνμουθ, αλλά και του Μαουρίτσιο Ποτστετίνο που αυτή τη στιγμή είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών.