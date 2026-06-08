Φαν Πέρσι: Τέλος από τον πάγκο της Φέγενορντ παρά την είσοδο στο Champions League
Σχεδόν ενάμιση χρόνο διήρκησε εν τέλει η θητεία του Ρόμπιν Φαν Πέρσι στον πάγκο της Φέγενορντ, καθώς το ολλανδικό κλαμπ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον άλλοτε άσο των γηπέδων την Κυριακή (7/6).
Ο πρώην στράικερ των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσλήφθηκε πίσω στον Φεβρουάριο του 2025 και, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, που ήταν και η μοναδική ολόκληρη, κατόρθωσε να βγάλει τον σύλλογο στο Champions League, τερματίζοντας στην 2η θέση της Eredivisie.
Ωστόσο, φαίνεται πως αυτό δεν ήταν αρκετό για τους ανθρώπους της Φέγενορντ, οι οποίοι θέλουν ένα άλλο στυλ ποδοσφαίρου από εκείνο που πρεσβεύει ο Φαν Πέρσι, με αποτέλεσμα να τον... χαιρετήσουν μετά από 58 παιχνίδια, στα οποία είχε 30 νίκες, 19 ήττες και 9 ισοπαλίες, με την ομάδα της οποίας υπήρξε και παίκτης.
Feyenoord parts ways with Robin van Persie— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 7, 2026
Feyenoord will start the 2026-2027 season with a new head coach. The club would like to thank Robin van Persie for everything he gave during his time as head coach. pic.twitter.com/P9UkuUGUnv
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