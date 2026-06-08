Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Φέγενορντ αποτελεί επίσημα ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι, με τον σύλλογο να εκδίδει μια λιτή ανακοίνωση.

Σχεδόν ενάμιση χρόνο διήρκησε εν τέλει η θητεία του Ρόμπιν Φαν Πέρσι στον πάγκο της Φέγενορντ, καθώς το ολλανδικό κλαμπ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον άλλοτε άσο των γηπέδων την Κυριακή (7/6).

Ο πρώην στράικερ των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσλήφθηκε πίσω στον Φεβρουάριο του 2025 και, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, που ήταν και η μοναδική ολόκληρη, κατόρθωσε να βγάλει τον σύλλογο στο Champions League, τερματίζοντας στην 2η θέση της Eredivisie.

Ωστόσο, φαίνεται πως αυτό δεν ήταν αρκετό για τους ανθρώπους της Φέγενορντ, οι οποίοι θέλουν ένα άλλο στυλ ποδοσφαίρου από εκείνο που πρεσβεύει ο Φαν Πέρσι, με αποτέλεσμα να τον... χαιρετήσουν μετά από 58 παιχνίδια, στα οποία είχε 30 νίκες, 19 ήττες και 9 ισοπαλίες, με την ομάδα της οποίας υπήρξε και παίκτης.