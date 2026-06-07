Στην Ιταλία γράφτηκε ότι η Φιορεντίνα έχει κάνει κρούση στη Λάτσιο για την απόκτηση του Χρήστου Μανδά, την ίδια στιγμή όπου η Μπόρνμουθ μελετά το θέμα της οψιόν αγοράς του.

Ο Χρήστος Μανδάς έκανε το μεγάλο... άλμα τον περασμένο Γενάρη και μετακόμισε στην Premier League για χάρη της Μπόρνμουθ, η οποία πλήρωσε τρία εκατ. ευρώ για εξάμηνο δανεισμό από τη Λάτσιο και με οψιόν αγοράς άλλα 20 εκατ. ευρώ για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Έλληνας πορτιέρε δεν κατάφερε να αγωνιστεί σε αυτό το διάστημα παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις του στις προπονήσεις (κάτι που παραδέχονται συνεχώς οι Άγγλοι), με αποτέλεσμα να μην ενεργοποιηθεί η οψιόν και πλέον το μέλλον του να μην είναι δεδομένο.

Το Gazzetta σας έχει παρουσιάσει τα δεδομένα γύρω από τα «θέλω» του ίδιου αλλά και με τις ορέξεις της αγγλικής ομάδας, η οποία θα ήθελε να διατηρήσει τον 24χρονο πορτιέρε στο ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν. Από την άλλη η Λάτσιο θα ήθελε να τον φέρει πίσω και να του δώσει γάντια βασικού.

Μέσα σε όλα αυτά, ήρθε και η επιβεβαίωση από την Ιταλία, για αυτά που γράψαμε στις 2/6 για τη Φιορεντίνα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα, οι «βιόλα» έχουν μπει δυνατά στη διεκδίκηση του Μανδά και ήδη έχουν κάνει κίνηση να ρωτήσουν για τις βάσεις ενόψει επίσημης κρούσης προς την πλευρά της Λάτσιο.

Η ομάδα της Φλωρεντίας έχει στην κορυφή της λίστας της τον διεθνή τερματοφύλακα. Έχει δείξει τις διαθέσεις της και τον θεωρεί τον κατάλληλο για να αντικαταστήσει τον Ντε Χέα κάτω από τα δοκάρια. Τα εμπόδια είναι δύο και ίσως γίνουν και τρία.

Το ένα είναι η Μπόρνμουθ. Εκείνη έχει τις τύχες του deal στα χέρια της και εφόσον πει ότι θα πληρώσει για να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της, τότε αυτό θα συμβεί.

Το δεύτερο είναι η Λάτσιο που δεν «ψήνεται» να πουλήσει τον 24χρονο πορτιέρε σε αντίπαλη ομάδα και δη, σε ένα κλαμπ που μπορεί να χρειαστεί το κοντράρει για την έξοδο στην Ευρώπη τη νέα σεζόν.

Το τρίτο αφορά τον ανταγωνισμό εντός Ιταλίας. Ο Μανδάς έχει τεράστια πέραση και τον περασμένο Γενάρη, πριν μπει στο κόλπο η Μπόρνμουθ, η Γιουβέντους είχε κάνει δυναμικό μπάσιμο για την απόκτησή του. Δεν αποκλείεται να επανέλθει για την περίπτωση αν και προς το παρόν φαίνεται ότι έχει άλλες προτεραιότητες.