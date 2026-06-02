Από τη μία η Μπόρνμουθ, από την άλλη η Λάτσιο και στη μέση η θέληση του Χρήστου Μανδά να έχει ενεργό ρόλο. Το Gazzetta βάζει κάτω τα δεδομένα για το «καυτό» καλοκαίρι του 24χρονου πορτιέρε.

Το Gazzetta σας είχε αναλύσει τις οικονομικές πτυχές του super deal του Γενάρη ανάμεσα στη Λάτσιο και τη Μπόρνμουθ για τη μετακίνηση του Χρήστου Μανδά. Ένας δανεισμός από... χρυσό καθώς ο αγγλικός σύλλογος πλήρωσε 3,5 εκατ. ευρώ μόνο για το ενοίκιο έξι μηνών (!) και με οψιόν αγοράς στα 20 εκατ. ευρώ που δύσκολα δεν θα ενεργοποιούταν με τους όρους που είχε η συμφωνία.

Εν τέλει, ήρθαν έτσι τα πράγματα και αυτή η οψιόν δεν ενεργοποιήθηκε, με την αγγλική ομάδα, ωστόσο, να δείχνει διατεθειμένη να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό και να κάνει τον 24χρονο πορτιέρε δικό της. Μέχρι να γίνει αυτό, όμως, τίποτα δεν είναι δεδομένο για το μέλλον του.

Από την άλλη, τα δικαιώματά του ανήκουν ακόμα στη Λάτσιο, η οποία θα τον ήθελε πίσω στο ρόστερ της προκειμένου να του δώσει φανέλα βασικού. Από την άλλη στην Μπόρνμουθ, τα πράγματα ως γνωστόν είναι μοιρασμένα στο θέμα του χρόνου συμμετοχής με τον Τζόρτζε Πέτροβιτς.

Φυσικά ο Έλληνας πορτιέρε θέλει να παίζει. Να έχει ενεργό ρόλο συμμετοχής ειδικά από τη στιγμή που στις προπονήσεις αφήνει εξαιρετικά δείγματα γραφής. Πριν λίγες μέρες ακούστηκε η Φιορεντίνα από τα ιταλικά ΜΜΕ και το ρεπορτάζ του Gazzetta επιβεβαιώνει αυτό το... φλερτ, με τον ιταλικό σύλλογο να τον έχει στην κορυφή της λίστας για αντί-Ντε Χέα και να περιμένει στη «γωνία» τις εξελίξεις με την Μπόρνμουθ.