Σάρι: «Δεν χάρηκα όταν έφυγε ο Μανδάς»

Την αντίθεσή του για την αποχώρηση του Μανδά από τη Λάτσιο στα μέσα τη σεζόν εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο Μαουρίτσιο Σάρι, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην εικόνα του... «σεληνιακού τοπίου» που επικρατεί στο άδειο Ολίμπικο.

Η Λάτσιο μετράει αντίστροφα για τον τελικό του Coppa Italia κόντρα στην Ίντερ (13/5), όμως στο μυαλό του Μαουρίτσιο Σάρι υπάρχουν ακόμη ανοιχτά ζητήματα. Μετά το επεισοδιακό 3-3 κόντρα στην Ουντινέζε στο «Ολίμπικο» για την 34η «στροφή» της Serie A, ο έμπειρος τεχνικός μίλησε στο Dazn και δεν στάθηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά άνοιξε ξανά την κουβέντα για την αποχώρηση του Χρήστου Μανδά τον Ιανουάριο, αλλά και για την απογοητευτική εικόνα των άδειων εξεδρών.

Οι μόλις 5.000 φίλαθλοι σε ένα γήπεδο χωρητικότητας 70.000 θέσεων, λόγω της κόντρας τους με τον Κλαούντιο Λοτίτο αποτέλεσαν αφορμή για να μιλήσει ο Σάρι ανοιχτά για μια κατάσταση που όπως τόνισε επηρεάζει και ψυχολογικά την ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα ο 67χρονος τεχνικός ανέφερε για την κατάσταση που επικρατεί στις τάξεις της Λάτσιο: «Θα πρέπει να ρωτήσετε τον πρόεδρο . Επιμένει στις απόψεις του, είναι σαφές ότι δεν θα πειστεί από κανέναν. Δεν ξέρω καν πώς μπορούν να διορθωθούν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να πω ειλικρινά ότι το να παίζεις έτσι αρχίζει να γίνεται θλιβερό . Όταν περνούν δύο ή τρεις μήνες, αρχίζει να γίνεται θλιβερό. Δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα, δεν ξέρω ποιος θα έχει τη δύναμη να το διορθώσει. Ανησυχώ, δεν είναι διασκεδαστικό να παίζεις με 5.000 ανθρώπους σε ένα στάδιο 70.000 θέσεων, ακόμα κι αν αυτοί που έρχονται καταφέρουν να μας υποστηρίξουν. Μίλησα με τα παιδιά μετά την προθέρμανση και κι αυτοί ήταν λίγο στενοχωρεμενοί από αυτή την κατάσταση . Είναι μια κατάσταση που μας κοστίζει βαθμούς, ακόμα κι αν δεν ξέρω πόσους».

Όσον αφορά για την πώληση του Μανδά στη Μπορνμουθ ο Σάρι τόνισε πως δεν ήταν ικανοποιημένος μετά την αποχώρηση του Έλληνα κιπερ. Καθώς μέχρι τότε είχε δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες για την εστία των Λατσιάλι: «Όταν πουλήθηκε ο Μανδάς δεν ήμουν χαρούμενος, είχαμε μέχρι τότε δύο εξαιρετικούς τερματοφύλακες. Ήμασταν αρκετά τυχεροί που βρήκαμε αυτό το παιδί που είναι πολύ υψηλού επιππέδου, τον Μότα, ο οποίος τα πηγαίνει καλά. Ελπίζω να παραμείνει προσγειωμένος γιατί δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένος τερματοφύλακας. Πρέπει να βελτιώσει σημαντικά δύο με τρεις πτυχές του παιχνιδιού του, παρόλα αυτά έχει σημαντικά προσόντα».

