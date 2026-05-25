Δουβίκας: «Δύσκολο να περιγράψει κανείς αυτό το συναίσθημα με λόγια»

Ο Τάσος Δουβίκας έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή την ονερική χρονιά που διένυσε η Κόμο στο πρωτάθλημα της Ιταλίας.

Η Κόμο επικράτησε άνετα χθες (24/05) με 1-4 στην έδρα της Κρεμονέζε, με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει για ακόμη ένα παιχνίδι και να φτάνει τα 14 συνολικά τέρματα στο πρωτάθλημα, αριθμός που τον κατέταξε στη δεύτερη θέση των κορυφαίων σκόρερς της Serie A, πίσω μόνο από τον Λαουτάρο Μαρτίνες (17).

Η χθεσινή αυτή νίκη σημαίνει πως η Κόμο τερμάτισε στην 4η θέση του ιταλικού πρωταθλήματος, γεγονός που της εξασφαλίζει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League της επόμενης χρονιάς.

Ο Έλληνας διεθνής, λίγο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου έκανε την ανασκόπηση της σεζόν που μόλις τελείωσε, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Τόσα πολλά συναισθήματα. Τόση σκληρή δουλειά πίσω από αυτά τα χαμόγελα. Δύσκολο να περιγράψει κανείς αυτό το συναίσθημα με λόγια. Είμαι περήφανος για κάθε στιγμή, κάθε θυσία και κάθε άτομο σε αυτή την ομάδα. Δώσαμε τα πάντα για αυτό το συναίσθημα.Επόμενη στάση -> Champions League. Ευχαριστούμε».