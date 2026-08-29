Ο Τάσος Δουβίκας χάρηκε πάρα πολύ όταν συνειδητοποίησε ότι η Κόμο κληρώθηκε με την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ έμαθε το απόγευμα της Πέμπτης (27/08) τους 8 αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League και μέσα στην ημέρα σήμερα (29/08) αναμένεται να βγει και το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες της εκάστοτε αναμέτρησης.

Ρέαλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ρόμα, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Γαλατάσαραϊ και Λασκ θα βρεθούν στον δρόμο της Ένωσης στα «αστέρια», σε μια σειρά αγώνων με ανεβασμένο τον πήχη δυσκολίας.

Ένας ακόμη αντίπαλος της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς είναι και η Κόμο, εκεί όπου αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια ο Τάσος Δουβίκας. Ο ιταλικός σύλλογος διένυσε πέρσι μία «ονειρκή» σεζόν στο εγχώριο πρωτάθλημα και ανταμείφθηκε με ένα εισιτήριο για τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Την ημέρα της κλήρωσης λοιπόν, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας συγκεντρώθηκε στο προπονητικό της κέντρο και παίκτες και τεχνικό επιτελείο παρακολούθησαν μαζί την διαδικασία και αντιδρούσαν κάθε φορά που έβγαινε από την κληρωτίδα ένας από τους αντιπάλους τους.

Φυσικά, όλοι χάρηκαν όταν άκουσαν πως θα παίξουν εναντίον της Μπαρτσελόνα, της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς όταν βρίσκεσαι στην ελιτ θέλεις πάντα να παίζεις με τους καλύτερους.

Η τελευταία ομάδα που ακούστηκε ήταν η ΑΕΚ, με τους παίκτες της Κόμο να γελάνε και να αρχίζουν να κοιτάνε έντονα προς το μέρος του Δουβίκα, καθώς είναι Έλληνας και θα αντιμετωπίσει έναν ελληνικό σύλλογο.

Ο διεθνής επιθετικός με το που κατάλαβε ότι θα διασταυρώσει τα ξίφη του με την Ένωση, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του και ξέσπασε κατευθείαν σε χαμόγελα, προτού σηκώσει το κινητό του για να αρχίσει να τηλεφωνεί για να μοιραστεί τα ευχάριστα, για εκείνον, νέα.