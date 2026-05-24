Συγκλονιστική σεζόν για τον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος τερμάτισε στα 14 γκολ με την φανέλα της Κόμο και αναδείχθηκε δεύτερος κορυφαίος σκόρερ στο ιταλικό πρωτάθλημα!

Ο Τάσος Δουβίκας είναι η φετινή αποκάλυψη της Serie A! Ο κορυφαίος σκόρερ της Κόμο την πήρε από το... χεράκι και την οδήγησε στην έξοδο στο Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της, αλλά τα επιτεύγματα για τον Έλληνα επιθετικό δεν σταματούν εκεί.

Με το γκολ που σημείωσε κόντρα στην Κρεμονέζε ολοκλήρωσε τη σεζόν με 14 γκολ στο πρωτάθλημα και αναδείχθηκε δεύτερος κορυφαίος σκόρερ στη Serie A, μαζί με τον Ντόνιελ Μάλεν της Ρόμα. Ο μοναδικός με καλύτερη επίδοση σε ολόκληρη την Ιταλία ήταν ο Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ που «έσβησε» στα 17 και αναδείχθηκε Capocannoniere στον φετινό μαραθώνιο.

Κάπως έτσι δικαίωσε πλήρως την Κόμο για την απόφαση της να τον υπογράψει από τη Θέλτα μεσούσης της περσινής σεζόν, δίνοντας ένα ποσό κοντά στα 14 εκατομμύρια ευρώ στους Γιλιθιάνους για να τον προσθέσει στο ρόστερ.