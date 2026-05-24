Ρόμα και Κόμο εξασφάλισαν την έξοδο στο Champions League, με τη Μίλαν να χάνει εντός έδρας από την Κάλιαρι και να μένει εκτός τετράδας.

Με ανατροπές ολοκληρώθηκε η σεζόν στη Serie A, καθώς Ρόμα και Κόμο εξασφάλισαν την έξοδο στο Champions League - με τους Τζαλορόσι να επιστρέφουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από επτά χρόνια και την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας να πηγαίνει στα... αστέρια στην πρώτη της ευρωπαϊκής συμμετοχή!

Οι Ρωμαίοι επικράτησαν 1-0 εκτός έδρας της υποβιβασμένης Βερόνα και τερμάτισαν τρίτοι στη βαθμολογία, με τον Μάλεν να χάνει πέναλτι στο 56' αλλά να σκοράρει εξ επαφής στην εξέλιξη της φάσης, μετά την μπαλιά του Ντιμπάλα και τον Ελ Σαράουι να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις.

Η δε Κόμο, διέλυσε με 4-1 εκτός έδρας την Κρεμονέζε και την έστειλε στη Serie B, εξασφαλίζοντας παράλληλα την τέταρτη θέση. Δύο γκολ έβαλε για τους νικητές ο Ντα Κούνια, με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει από κοντά στο 51' για το 2-1 και να ολοκληρώνει τη σεζόν με 14 τέρματα στο πρωτάθλημα.

Αυτοχειρία για τη Μίλαν, σώθηκε η Λέτσε

Τέτοιο φινάλε δεν θα περίμενε ούτε ο πιο... απαισιόδοξος οπαδός της Μίλαν. Η Μίλαν με νίκη απέναντι στην αδιάφορη Κάλιαρι εξασφάλισε την παρουσία της στο Champions League, αλλά τα έκανε μαντάρα! Οι Ροσονέρι ηττήθηκαν με ανατροπή 2-1 κι έμειναν με σοκαριστικό τρόπο εκτός τετράδας, με συνέπεια να περιοριστεί στην έξοδο στο Europa League. Αν και το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για τη Μίλαν που προηγήθηκε μόλις στο 2΄με τον Σαλεμάκερς, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Τουναντίον, ήταν καταστροφική! Αρχικά στο 20΄ο Μπορέλι έφερε το ματς στα ίσα και στο 57΄ο Ροντρίγκες έφερε τούμπα το ματς, παγώνοντας το «Σαν Σίρο». Όσο κι αν προσπάθησε, η Μίλαν δεν κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση και μοιραία έχασε μέσα από τα χέρια της το εισιτήριο για το Champions League. Στο μεταξύ η Λέτσε πανηγύρισε τεράστια νίκη σωτηρίας, καθώς λύγισε με 1-0 τη Τζένοα και παρέμεινε στην κατηγορία. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Μπαντά στο 6΄, το οποίο σε συνδυασμό με την ήττα της Κρεμονέζε στάθηκε αρκετό για να της χαρίσει τη σωτηρία.

Η εγκύκλιος της Serie A

Πρωτάθλημα: Ίντερ

Ίντερ Champions League: Ίντερ, Νάπολι, Ρόμα, Κόμο

Ίντερ, Νάπολι, Ρόμα, Κόμο Europa League: Γιουβέντους, Μίλαν

Γιουβέντους, Μίλαν Conference League: Αταλάντα

Αταλάντα Υποβιβασμός: Πίζα, Βερόνα, Κρεμονέζε

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής