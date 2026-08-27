Δείτε όσα πρέπει να ξέρετε για τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας η ΑΕΚ στη league phase του Champions League.

Η ΑΕΚ έμαθε τους οκτώ αντιπάλους της στη league phase του Champions League, με την κληρωτίδα να τη στέλνει δύο φορές στην Αγγλία, μία στην Ιταλία και μία στη Γερμανία για τα τέσσερα εκτός έδρας ματς που θα δώσει. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει Μάντσεστερ Σίτι και Σαχτάρ Ντόνετσκ επί αγγλικού εδάφους, μια και οι Ουκρανοί θα χρησιμοποιήσουν το Στάμφορντ Μπριτζ ως έδρα στην Ευρώπη, με την επιθυμία του Λάζαρου Ρότα να βρει απέναντί τους Έλληνες να γίνεται πραγματικότητα, χάρη στην Ντόρτμουντ των Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνου Καρέτσα αλλά και την Κόμο του Τάσου Δουβίκα!

Μάντσεστερ Σίτι: Μεταβατική περίοδος στη μετά Γκουαρδιόλα εποχή

Σε μία από τις πιο ιδιαίτερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι, που αποχαιρέτησε μετά από μία δεκαετία επιτυχιών τον Πεπ Γκουαρδιόλα αλλά και παίκτες-σύμβολα όπως ο Μπερνάρντο Σίλβα και ο Ρόδρι. Ο Έντσο Μαρέσκα ανέλαβε το δύσκολο έργο να αντικαταστήσει τον Καταλανό, με τους Πολίτες να ενισχύονται με παίκτες όπως ο Άντερσον και ο Μπουαντί. Στόχος του συλλόγου να παραμείνει μέσα στη διεκδίκηση όλων των τίτλων και στη νέα εποχή, με τον Χάαλαντ να παραμένει η αιχμή του δόρατος. Απολογισμός φέτος, μία βαριά ήττα (3-0) από την Άρσεναλ στο Community Shield και ένα δύσκολο 2-1 ενάντια στην Μπόρνμουθ για το Premier League.

Αστέρι: Έρλινγκ Χάαλαντ

Προπονητής: Έντσο Μαρέσκα

Μεταγραφές

ΗΡΘΑΝ

Έλιοτ Άντερσον (Νότιγχαμ Φόρεστ)

Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ)

Ματίς Ντετουρμπέ (Τρουά)

Ζερεμί Μονγκά (Λέστερ)

Χερόνιμο Ρούλι (Μαρσέιγ)

ΕΦΥΓΑΝ

Σαβίνιο (Τότεναμ)

Τιγιάνι Ράιντερς (Αλ Καντισίγια)

Ρόδρι (Μπαρτσελόνα)

Νίκο Γκονθάλεθ (Νιούκαστλ)

Τζέιμς Τράφορντ (Λιντς)

Μάνουελ Ακάντζι (Ίντερ)

Νέιθαν Ακέ (Φενέρμπαχτσε)

Μπερνάρντο Σίλβα (Ρεάλ Μαδρίτης)

Τζόουν Στόουνς (Ίντερ)

Ομάρ Μαρμούς (Τότεναμ)

Ντόρτμουντ: Η... ελληνική παροικία του Κόβατς!

Σταθερά τα τελευταία χρόνια στη σκιά της Μπάγερν Μονάχου, αν και πλέον ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον χάρη -και- σε δύο Ελληνόπουλα! Η Μπορούσια απέκτησε Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνο Καρέτσα από ΠΑΟΚ και Γκενκ αντίστοιχα, με τα πεπραγμένα των δύο Έλλήνων μεσοεπιθετικών στην ήττα (2-1) από τους Βαυαρούς να ενθουσιάζουν τους φίλους της Ντόρτμουντ. Ο Νίκο Κόβατς κάθεται στον πάγκο εδώ και ενάμιση χρόνο, με τους Βεστφαλούς να αποτελούν μία από τις σταθερές αξίες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων αλλά να ψάχνουν το κάτι παραπάνω, μετρώντας τρεις χαμένους τελικούς τον 21ο αιώνα σε Champions League (2) και Κύπελλο UEFA.

Αστέρι: Σέρχου Γκιρασί

Προπονητής: Νίκο Κόβατς

Μεταγραφές

ΗΡΘΑΝ

Κωνσταντίνος Καρέτσας (Γκενκ)

Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

Τζόι Φέιρμαν (Αϊντχόφεν)

Ζοάν Γκαντού (Ζάλτσμπουργκ)

Κάουα Πράτες (Κρουζέιρο)

Τζάστιν Λέρμα (Ιντεπεντιέντε Ντε Βάγιε)

ΕΦΥΓΑΝ

Καρίμ Αντεγέμι (Μπαρτσελόνα)

Κόουλ Κάμπελ (Έλβερσμπεργκ)

Ζουλιάν Ντουρανβίλ (Λιόν)

Γιαν Κόουτο (Κόμο)

Κιελ Βάτιεν (Μίντιλαντ)

Γιούλιαν Μπραντ (Άγιαξ)

Νίκλας Ζίλε (Τίφενμπαχ)

Σαλίχ Οζκάν (Μπεσίκτας)

Σαχτάρ Ντόνετσκ: Ουκρανοί επί... λονδρέζικου εδάφους

Η ομάδα που εκμεταλλεύτηκε τον συντελεστή της και μπήκε απευθείας στη league phase, όπως είχε κάνει ο Ολυμπιακός πέρυσι. Η Σαχτάρ στέφθηκε πέρυσι πρωταθλήτρια Ουκρανίας και επιστρέφει στο Champions League, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά ως έδρα το Λονδίνο και συγκεκριμένα το Στάμφορντ Μπριτζ, κατόπιν συμφωνίας με την Τσέλσι. Η ομάδα του Αρντά Τουράν, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο από το 2025, έχει ξεκινήσει φέτος με 3/3 και γκολ 8-1 στο εγχώριο πρωτάθλημα, ενώ στο μεταγραφικό παζάρι κινήθηκε όπως ξέρει, φέρνοντας Βραζιλιάνους, ενώ εξασφάλισε έσοδα από την πώληση του Σουντάκοφ στην Μπενφίκα έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ. Σταθερή αξία στην επίθεση ο φορ Ελίας, που έχει ήδη τρία γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

Αστέρι: Καουά Ελίας

Προπονητής: Αρντά Τουράν

Μεταγραφές

ΗΡΘΑΝ

Μπρουνίνιο (Ατλέτικο Παραναένσε)

Ράιαν Ρομπέρτο (Φλαμένγκο)

Άλαν Ματούρο (Τζένοα)

Γκλάικερ Μεντόσα (Κρίβμπας)

Γκάμπριελ Καρβάλιο (Αλ Καντισίγια)

Ολεξάντρ Καραβάεφ (Ντινάμο Κιέβου)

ΕΦΥΓΑΝ

Γκιόργκι Σουντάκοφ (Μπενφίκα)

Αρτέμ Μποντναρένκο (Αλ Αχλί)

Ιβάν Πετριάκ (Κουντρίβκα)

Γιουκίμ Κονόπλια (Γκλάντμπαχ)

Λούκας Ζαχορά (Σλάβεν Μπελούπο)

Γκιόργκι Γκοτσολεϊσβίλι (Κάντιθ)

Κόμο: Γράφει ιστορία η ομάδα του Δουβίκα

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, βρισκόταν κολλημένη στις χαμηλές κατηγορίες, εντούτοις η αγορά του συλλόγου από Ινδονήσιο επιχειρηματία το 2019 άλλαξε άρδην τη μοίρα της Κόμο, η οποία κατάπιε μία μία τις κατηγορίες και φέτος ντεμπουτάρει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις παίζοντας στη σημαντικότερη εξ αυτών! Ο Σεσκ Φάμπρεγας παραμένει στον πάγκο παρά τις ελκυστικές προτάσεις που είχε από άλλα κλαμπ, με τον Τάσο Δουβίκα να αποτελεί έναν εκ των βασικών συντελεστών της περσινής επιτυχίας της ιταλικής ομάδας. O Νίκο Πας επίσης παρέμεινε στο ρόστερ, με τους Λαριάνι να καλούνται φέτος να αποδείξουν ότι μπορούν να χωρέσουν δύο καρπούζια στη μία μασχάλη. Ένα ματς έχει δώσει φέτος η Κόμο, φέρνοντας 1-1 εκτός έδρας με την Ουντινέζε στην πρεμιέρα της Serie A.

Αστέρι: Νίκο Πας

Προπονητής: Σεσκ Φάμπρεγας

Μεταγραφές

ΗΡΘΑΝ

Τρέβορ Τσαλόμπα (Τσέλσι)

Άλβαρο Μοράτα (Μίλαν)

Λούις Μίγια (Χετάφε)

Ματίας Λιμπεράλι (Καταντζάρο)

Γιαν Κόουτο (Ντόρτμουντ)

Αντρές Κουένκα (Μπαρτσελόνα)

Καΐκι (Κρουζέιρο)



ΕΦΥΓΑΝ