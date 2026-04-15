Σαντιάγκο Χιμένεθ: «Είχα υψηλές προσδοκίες να πετύχω στόχους με τη Μίλαν»

Για την επιθυμία του να γυρίσει στην Κρουζ Αζούλ και για τις προσδοκίες που είχε με τη φανέλα της Μίλαν, μίλησε ο Σαντιάγκο Χιμένεθ.

Ο Σαντιάγκο Χιμένεθ δεν μετρά λεπτά συμμετοχής στη Μίλαν εδώ και μήνες. Αν και αποτελούσε διακαή πόθο της ομάδας και τον Φεβρουάριο του 2025 μετακόμισε στο Μιλάνο από τη Φέγενορντ, όμως η τύχη δεν ήταν με το μέρος του, αφού τραυματίζεται συχνά.

Ο ίδιος παραχώρησε μια συνέντευξη στη Record Mexico, στην οποία μίλησε για τη σεζόν... που μόνο καλή δεν την λες για εκείνον: «Ήταν μια αρκετά περίπλοκη χρονιά επειδή ξεκίνησα τη σεζόν με υψηλές προσδοκίες, ξεκινώντας τους πρώτους δέκα αγώνες ενώ η ομάδα ήταν στην πρώτη θέση. Είχα υψηλές προσδοκίες και μια πραγματική δίψα να πετύχω στόχους, και μετά ήρθε ο τραυματισμός. Τα άσχημα νέα για την επέμβαση έφτασαν, αλλά προσπαθώ να μην σκέφτομαι το παρελθόν, αλλά μάλλον να κοιτάζω το παρόν για να χτίσω για το μέλλον. Είμαι καλά τώρα, προπονούμαι»

Λόγος έγινε και για μια πιθανή επιστροφή στη γενέτειρα του, δεδομένου ότι έχει γραφτεί ότι η Μίλαν ετοιμάζεται να του βάλει «πωλητήριο»: «Είναι μια επιθυμία μου και σίγουρα θα γίνει πραγματικότητα σε πολλά χρόνια, ελπίζω, γιατί μου αρέσει να βρίσκομαι στην Ευρώπη και να αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά θα ήθελα πολύ να επιστρέψω στην Κρουζ Αζούλ. Είναι μια ομάδα που καθόρισε μια εποχή και ήμουν αρκετά τυχερός που ήμουν μέλος αυτής της ομάδας: ήταν κάτι όμορφο, υπέροχο. Προφανώς, θα ήθελα πολύ να επιστρέψω μια μέρα».

