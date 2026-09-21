Ένα σχόλιο της Ντιλέτα Λεότα με αποδέκτη τον Ρούμπεν Αμορίμ έφερε... πανικό στην Ιταλία.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ επιχειρεί να επαναφέρει τη Μίλαν στον δρόμο των επιτυχιών και να προσαρμοστεί και ο ίδιος στην Ιταλία, βρίσκοντας στο μεταξύ έναν απροσδόκητο σύμμαχο στο πρόσωπο της... Ντιλέτα Λεότα! Η εκρηκτική δημοσιογράφος έκανε ένα σχόλιο με αποδέκτη τον Πορτογάλο προπονητή, λέγοντας κατά τη διάρκεια εκπομπής ότι τον παραδέχεται για τον τρόπο που επικοινωνεί.

«Πρέπει να σου παραδεχθώ κάτι, μου αρέσει πολύ ο τρόπος με τον οποίον επικοινωνείς. Δεν ψάχνεις για δικαιολογίες, ψάχνεις έστω για μία συζήτηση και έναν ανοιχτό διάλογο. Μέχρι που απεύθυνες τον λόγο ευθέως σε δημοσιογράφο» ανέφερε η Ιταλίδα δημοσιογράφο και οι συμπατριώτες της άλλο που δεν ήθελαν για να πάνε την κουβέντα παραπέρα!

«Ξέρει ότι είναι παντρεμένος, έτσι;» ήταν ένα από τα πολλά σχόλια για την ατάκα της Λεότα, η οποία υπενθυμίζεται ότι είναι παντρεμένη με τον τερματοφύλακα Λόρις Κάριους, έχοντας μάλιστα δύο παιδιά με τον Γερμανό.