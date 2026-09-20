Μίλαν - Λέτσε 3-0: Πήρε ανάσα και πλησίασε στην κορυφή
Η Μίλαν έβγαλε αντίδραση μετά τις διαδοχικές ισοπαλίες στη Serie A, αλλά και την ήττα από την Μπενφίκα στο Europa League. Oι Ροσονέρι επικράτησαν 3-0 εντός έδρας της Λέτσε και πλησίασαν στο -2 από την κορυφή της βαθμολογίας. Οι γηπεδούχοι έκαναν ό,τι ήθελαν, πήραν το τρίποντο και ο Αμορίμ πήρε παράταση... ηρεμίας. Μόλις στο 14ο λεπτό ο Πούλισικ άνοιξε το σκορ για τη Μίλαν βάζοντας έτσι τα θεμέλια της νίκης. Ο Ραμπιό πέτυχε το 2-0 στο 61' και στο 73΄ο Μορέιρα διαμόρφωσε το 3-0.
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