«Ο Μέντες πιέζει για τη μεταγραφή του Λέαο στη Μπαρτσελόνα»

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο ατζέντης του Ράφαελ Λεαό, Ζόρζε Μέντες, πιέζει για μία ενδεχόμενη μεταγραφή του Πορτογάλου στη Μπαρτσελόνα το προσεχές καλοκαίρι.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημόσιευμα της ιταλικής εφημερίδας «Calciomercato», ο Ραφαέλ Λεάο μπορεί να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Μίλαν, με τον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες, να φέρεται να έχει «εμμονή» με την εξασφάλιση της μεταγραφής του Πορτογάλου στη Μπαρτσελόνα.

Πιο συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα αναφέρει πως οι πρόσφατες επιδόσεις του διεθνή εξτρέμ με τη φανέλα των Ροσονέρι αντικατοπτρίζουν την κατάτασταση που επικρατεί, συμπεριλαμβανομένης της μέτριας εμφάνισης του στην πρόσφατη ήττα της Μίλαν από την Ουντινέζε στο «Σαν Σίρο» με 0-3, όπου χρησιμοποιήθηκε τόσο στο κέντρο όσο και στα άκρα της επίθεσης, με την επίδραση του όμως να μην είναι σε καμία περίπτωση καθοριστική.

Το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα έχει επανεμφανιστεί τους τελευταίους μήνες, με τον Μέντες να διερευνά ενεργά την πιθανότητα μεταγραφής και να βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τον πρόεδρο του συλλόγου, Τζοάν Λαπόρτα.

Η πιθανή αυτή μεταφορά του 26χρόνου στη Βαρκελώνη θα μπορούσε επίσης να εξαρτηθεί από τα ευρύτερα μεταγραφικά σχέδια των Καταλανών, συμπεριλαμβανομένου του εάν θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα αγοράς του Μάρκους Ράσφορντ αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Μίλαν η οποία μέχρι πρόσφατα ήθελε να ξεκινήσει συνομιλίες για ανανέωση του συμβολαίου, μετά τα τελευταία γεγονότα ανάμεσα στον Λεάο και τον προπονητή της ομάδας, Μαξ Αλέγκρι, φαίνεται να είναι ανοιχτή στην πώληση του παίκτη, με τους «Μπλαουγκράνα» να εκτιμούν πως μία πρόταση γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να είναι η κατάλληλη για την εξασφάλιση της συμφωνίας, με τον ιταλικό σύλλογο όμως να τον εκτιμάει περίπου στα 80 εκατομμύρια.