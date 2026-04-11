Τρίτη ήττα στα τέσσερα τελευταία ματς για τη Μίλαν, που έχασε με το βαρύ 3-0 εντός έδρας από την Ουντινέζε.

Μέχρι και την τετράδα θα κινδυνέψει να χάσει στο τέλος η Μίλαν, που έχασε με το βαρύ 3-0 από την Ουντινέζε μέσα στο Σαν Σίρο και έμεινε χωρίς βαθμό για τρίτη φορά στα τέσσερα τελευταία ματς για τη Serie A!

Το αυτογκόλ του Μπαρτεσάγκι στο 27’ έδωσε το προβάδισμα στους Φριουλιάνι, που διπλασίασαν τα τέρματά τους δέκα λεπτά αργότερα με κεφαλιά του Εκέλενκαμπ. Απάντηση από πλευράς Ροσονέρι δεν υπήρξε, με τον Άτα να κάνει το 3-0 στο 71’ με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή.

Τρίτη στη βαθμολογία η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, που απέχει πέντε βαθμούς από την Κόμο και έξι από τη Γιουβέντους, έχοντας ωστόσο ένα ματς περισσότερο από αμφότερες.

Τορίνο-Βερόνα 2-1

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη και τρίτη στα τέσσερα τελευταία ματς για την Τορίνο, που επικράτησε 2-1 της Βερόνα εντός έδρας και ανέβηκε δωδέκατη στη βαθμολογία της Serie A. Σιμεόνε (6’) και Κασαντέι (50’) βρήκαν δίχτυα για την Γκρανάτα, με τον Μπάουι να ισοφαρίζει προσωρινά για τους ηττημένους, που είναι ένα βήμα από τον υποβιβασμό στη Serie B.

Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0

Την πρώτη της νίκη μετά από σχεδόν 2,5 μήνες πανηγύρισε η Κάλιαρι, που επιβλήθηκε 1-0 της Κρεμονέζε εντός έδρας και ξέφυγε στο +6 από την τελευταία τριάδα της βαθμολογίας της Serie A. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 63ο λεπτό από τον Εσπόσιτο, με τους ηττημένους να είναι εκτός ζώνης υποβιβασμού στην ισοβαθμία με τη Λέτσε.