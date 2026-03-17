«Η Μίλαν είναι ανοιχτή στην πώληση του Ραφαέλ Λεάο μετά τη διαμάχη του με τον Αλέγκρι»

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα η Μίλαν είναι πρόθυμη να πουλήσει το καλοκαίρι τον Ραφαέλ Λεαό, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στον Πορτογάλο και τον Μαξ Αλέγκρι.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιταλικού μέσου «Tuttomercatoweb» η Μίλαν είναι έτοιμη να πουλήσει τον Ραφαέλ Λεάο αυτό το καλοκαίρι, μετά από μια πλήρη κατάρρευση στη σχέση μεταξύ του Πορτογάλου εξτρέμ και του προπονητή της ομάδας, Μαξ Αλέγκρι.

Θυμίζουμε πως το όλο σκηνικό ξεκίνησε στην αναμέτρηση της περασμένης Κυριακής (15/03) εναντίον της Λάτσιο, όταν ο διεθνής επιθετικός έδειξε απογοητευμένος μετά την αλλαγή του και αρνήθηκε μάλιστα να χαιρετήσει τον Ιταλό τεχνικό.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα τονίζει χαρακτηριστικά πως η ρήξη στη σχέση των δύο ανδρών είναι οριστική και δεν πρόκειται να βελτιωθεί, παρά μόνο αν ένα δραστικό γεγονός καταφέρει να «κολλήσει» το γυαλί.

Εν τω μεταξύ, οι Ροσονέρι έχουν αποφασίσει να εκμεταλλευτούν τον ταλαντούχο επιθετικό και είναι ανοιχτοί στο να ακούσουν προτάσεις από τους πιθανούς «μνηστήρες», οι οποίοι είναι κυρίως από τις ομάδες της Premier League και της Σαουδικής Αραβίας.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο που ισχύει μέχρι το 2028 και ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο, το ποσό αυτό είναι πιθανό να μειωθεί δραματικά και να «πέσει» περίπου στα μισά (80 εκατομμύρια) αν τελικά η Μίλαν προχωρήσει στην πώληση του.

Όσο ταλαντούχος κι αν είναι, η έλλειψη συνέπειας του Λεάο έχει αποτελέσει σημαντική μέρος της κριτικής που ασκείται εναντίον του και τον έχει εμποδίσει ακόμη και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του. Για την ιστορία, ο νεαρός Πορτογάλος μετράει τη φετινή σεζόν 10 γκολ και 2 ασίστ σε 24 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα του ιταλικού συλλόγου.